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Климатологи США в страхе ожидают суровых решений Трампа

1:54
Наука

В Вашингтоне на крупнейшей конференции Американского геофизического союза (AGU), которая собрала рекордные 31 000 участников, царила напряженная атмосфера. Ученые обеспокоены грядущим президентством Дональда Трампа, который ранее называл климатическую науку "гигантским обманом", сокращал финансирование исследований и преследовал неугодных специалистов.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Многие из присутствующих выразили опасения массовыми увольнениями и сокращениями бюджетов, а некоторые уже ищут обходные пути, например, заменяя термин "климатический кризис" на менее конфликтные фразы.

Столкновение с политикой

Грядущие изменения вызывают у многих депрессию.

"Мы чувствуем себя мишенью", — признается один из сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Однако, несмотря на мрачные перспективы, президент AGU Лиза Граумлич отмечает, что факты остаются фактами, наука остается наукой.

Кризис доверия к науке

Проблема выходит за рамки одной администрации. Исследования показывают, что доверие к науке в США упало, особенно среди республиканцев. Примером служит ситуация вокруг Энтони Фаучи, которому даже после ухода с поста требуется охрана. Распространение теорий заговора и дезинформации усиливает напряженность.

Стратегия противостояния

Некоторые ученые считают, что наука должна избегать политики и сосредоточиться на фактах.

"Мы должны снова стать теми, кто устанавливает факты, а не продвигает политику", — подчеркивает климатолог Кен Калдейра.

Другие настаивают на активной защите науки, особенно в Конгрессе, который ранее блокировал сокращения бюджета для NASA и EPA. 

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Климатоло́гия (от др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон и др.-греч. λόγος — учение, наука) — наука, раздел метеорологии, изучающая климат — совокупность погодных характеристик за многолетний период, свойственных определённому месту или Земному шару в целом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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