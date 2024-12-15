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26 километров под водой: в Норвегии строят тоннель будущего

2:02
Наука

Норвегия уверенно движется к созданию самого длинного и глубокого подводного тоннеля в мире — Rogfast Tunnel. Эта грандиозная инфраструктурная постройка длиной 26,7 км соединит города Ставангер и Берген, обеспечив быстрое и эффективное сообщение через знаменитый фьорд.

Подводный тоннель
Фото: carandmotor.gr is licensed under Public domain
Подводный тоннель

Новый этап транспортной инфраструктуры

Тоннель Rogfast станет важным звеном автодороги Е39, которая пересекает западное побережье Норвегии. Сегодня поездка по этому маршруту занимает около 21 часа, но с открытием тоннеля время в пути сократится вдвое. Это станет важным шагом в снижении зависимости региона от паромного сообщения.

Рекордные глубина и масштабы

Тоннель будет не только самым длинным, но и самым глубоким — его уровень пройдет в 392 метрах ниже поверхности моря. Ожидается, что автомобили смогут преодолевать расстояние за 35 минут при скорости 50 км/ч.

Инвестиции и технологические решения

Проект стоимостью 1,75 миллиарда евро реализуется при поддержке норвежского правительства (40% бюджета) и системы платных дорог (36 евро за проезд). Работы начались в 2018 году, а завершение планируется к 2033 году. К настоящему моменту тоннель пройден на 35%, а его строительство ведется с применением технологий бурения и взрывов, необходимых из-за сложного рельефа.

Экономическое значение региона

Тоннель соединит города, где проживает пятая часть населения Норвегии. Этот регион, известный как "золотое побережье", является центром нефтяной и рыбной промышленности, а также гидроэнергетики. Улучшение транспортной инфраструктуры играет ключевую роль для устойчивого экономического роста.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).

Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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