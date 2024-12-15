Норвегия уверенно движется к созданию самого длинного и глубокого подводного тоннеля в мире — Rogfast Tunnel. Эта грандиозная инфраструктурная постройка длиной 26,7 км соединит города Ставангер и Берген, обеспечив быстрое и эффективное сообщение через знаменитый фьорд.
Тоннель Rogfast станет важным звеном автодороги Е39, которая пересекает западное побережье Норвегии. Сегодня поездка по этому маршруту занимает около 21 часа, но с открытием тоннеля время в пути сократится вдвое. Это станет важным шагом в снижении зависимости региона от паромного сообщения.
Тоннель будет не только самым длинным, но и самым глубоким — его уровень пройдет в 392 метрах ниже поверхности моря. Ожидается, что автомобили смогут преодолевать расстояние за 35 минут при скорости 50 км/ч.
Проект стоимостью 1,75 миллиарда евро реализуется при поддержке норвежского правительства (40% бюджета) и системы платных дорог (36 евро за проезд). Работы начались в 2018 году, а завершение планируется к 2033 году. К настоящему моменту тоннель пройден на 35%, а его строительство ведется с применением технологий бурения и взрывов, необходимых из-за сложного рельефа.
Тоннель соединит города, где проживает пятая часть населения Норвегии. Этот регион, известный как "золотое побережье", является центром нефтяной и рыбной промышленности, а также гидроэнергетики. Улучшение транспортной инфраструктуры играет ключевую роль для устойчивого экономического роста.
Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).
Норве́гия (букмол Norge МФА: , нюнорск Noreg), официальное название — Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.