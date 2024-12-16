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Самое старое огнестрельное оружие США найдено в Аризоне

1:52
Наука

Археологи в Аризоне обнаружили две бронзовые пушки XVI века, которые могут быть самым старым огнестрельным оружием, найденным в США.

Пушка
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fyrbyn,_Gotska_Sandön-IMG_5052.jpg by Christer T Johansson
Пушка

Это редкое открытие сделано на месте Сан-Херонимо III, поселения, основанного испанской экспедицией Франсиско Васкеса де Коронадо в 1541 году.

Экспедиция продвигалась через юго-западные территории Северной Америки в поисках богатств и новых торговых путей, но столкнулась с ожесточённым сопротивлением коренных народов.

Одна из пушек, сохранившаяся в отличном состоянии, не была использована в бою. Исследователи предполагают, что сражение развивалось слишком стремительно, чтобы испанцы успели её зарядить.

Вторая пушка, найденная в 2024 году, вероятно, использовалась в бою, но разорвалась из-за избытка пороха.

Эти пушки, известные как "крюковые", были лёгкими и удобными для перевозки, стреляли свинцовыми дробинками и могли быть разрушительными против противников с лёгким вооружением.

Однако даже с таким оружием испанцы потерпели поражение, что привело к их отступлению и отказу от дальнейших попыток освоения региона до конца XVII века.

Археологические находки включают не только пушки, но и другие элементы вооружения: арбалетные стрелы, мечи, кинжалы и остатки доспехов. Всё это свидетельствует о серьёзности столкновений, в которых коренные народы сумели дать отпор испанским завоевателям.

Эксперты отмечают, что находка подчёркивает активное сопротивление коренных народов с самого начала европейской экспансии в Америке, а также проливает свет на военные и культурные аспекты этого сложного исторического периода.

Уточнения

Франси́ско Ва́скес де Корона́до (Francisco Vázquez de Coronado y Luján; родился около 1510 года, Саламанка, Испания — умер 22 сентября 1554 года, Мехико) — испанский путешественник, конкистадор, исследователь. Первый европеец, в поисках баснословных семи городов Сиволы посетивший юго-запад современных США и открывший, среди прочего, Скалистые горы и Большой каньон.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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