Могут ли обезьяны напечатать Шекспира: учёные провели расчёты

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Теоретически, если посадить бесконечное количество обезьян за печатные машинки, они случайным образом смогут напечатать произведения Уильяма Шекспира.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Веселая макака

Так звучит мысленный эксперимент, известный как "теорема о бесконечных обезьянах".

Впервые предложенная математиком Эмилем Борелем в 1913 году, эта идея стала популярным способом иллюстрации случайности и вероятности. Но насколько реальна такая перспектива?

На практике это маловероятно. Главная причина — наша Вселенная конечна, а вероятность таких событий крайне мала.

"Бесконечность — ключевой компонент этой теоремы. Без неё вероятность подобного события ничтожно мала", — объясняет Стивен Вудкок, доцент математики из Сиднейского технологического университета.

Даже если бы шимпанзе, которых взяли за основу эксперимента, провели всю жизнь за машинкой, их шансы напечатать осмысленный текст, например слово "банан", составили бы всего 5%.

Однако в гипотетической бесконечной вселенной даже самые невероятные события становятся возможными. Если бы обезьяны печатали миллиарды лет, в теории кто-то из них в итоге смог бы воспроизвести даже Шекспира.

Но это невозможно в условиях реального мира, где конечность времени и ресурсов ставит предел.

"То, что кажется определённым в рамках бесконечности, может не иметь смысла в ограниченных условиях нашей Вселенной", — уточняет Вудкок.

Эксперименты в реальной жизни

В 2002 году группа учёных из Плимутского университета решила проверить эту теорию, проведя эксперимент с шестью макаками-крабоедами в зоопарке Пейнтон.

Обезьянам предоставили клавиатуру, и за четыре недели они "напечатали" пять страниц текста, состоящего почти исключительно из буквы "S".

Хотя научной ценности в этом было мало, эксперимент стал яркой иллюстрацией непредсказуемости животного поведения. Обезьяны не только били клавиатуру камнями, но и гадили на неё, подчёркивая свою непохожесть на "системы, основанные на правилах".

В своих расчётах Вудкок и его команда учли, что шимпанзе могли бы нажимать клавиши каждую секунду, используя упрощённую клавиатуру.

Несмотря на щедрые допущения, шансы воспроизвести хотя бы одну книгу, например "Любопытного Джорджа", до конца существования Вселенной остаются ничтожными. Вероятность напечатать собрание сочинений Шекспира и вовсе исчезающе мала.

Этот мысленный эксперимент остаётся интересным способом объяснения вероятности и случайности, но его практическая значимость в реальном мире крайне ограничена.

"Даже огромные числа не сравнятся с бесконечностью",- отмечает Вудкок.

Уточнения

«Любопы́тный Джордж» (англ. Curious George) — американский приключенческий мультипликационный фильм об обезьянке Джордже, поставленный по книгам Ханса Аугусто Рея и Маргрет Рей.



Уи́льям Шекспи́р (англ. William Shakespeare, 26 апреля 1564 года (крещение), Стратфорд-апон-Эйвон, Англия — 23 апреля (3 мая) 1616, там же) — английский поэт и драматург, именуется национальным поэтом Англии. Дошедшие до нас работы, включая некоторые, написанные совместно с другими авторами, состоят из 38 пьес, 154 сонетов, 4 поэм и 3 эпитафий. Пьесы Шекспира переведены на все основные языки и ставятся чаще, чем произведения других драматургов.



