Тектонические плиты формируют вулканический ландшафт Италии

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Недавно под Тирренским морем у побережья Италии был обнаружен уникальный вулканический комплекс, представляющий собой геотермальную мозайку с подводными горами и геотермальными трубами. Этот комплекс, которому около 780 000 лет, стал новым объектом исследования для ученых.

Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Везувий

Несмотря на то, что вулканизм в этом регионе, где расположены такие известные вулканы, как Везувий и Этна, не является новостью, данный комплекс примечателен своей формой, образовавшейся в результате редкого типа разлома, как отметил геофизик Фабрицио Пепе из Палермского университета.

Западное Средиземноморье представляет собой сейсмически активный район, вызванный столкновением трех тектонических плит: Африканской, Евразийской и Анатолийской.

Ситуацию усложняет наличие Адриатико-Ионической микроплитой, которая отделилась от Африканской плиты более 65 миллионов лет назад и сейчас погружается под Евразийскую плиту, создавая условия для возникновения вулканов, таких как Везувий.

Исследования показали наличие подводных вулканических дуг, возникших в результате тектонических процессов.

Ориентируясь на данные сейсмической активности и картографирования морского дна, ученые обнаружили площадь в 772 квадратных мили с лавовыми потоками и вулканическими горами, которую назвали вулкано-интрузивным комплексом Диаманте-Энотрио-Овидио. Эта область содержит горячие источники, которые образуют уникальные структуры на морском дне.

Хотя вулканический комплекс в настоящее время неактивен, в будущем существует вероятность его активности, особенно в свете продолжающегося вулканизма на востоке Тирренского моря.

Исследователи работают над созданием карты вулканического риска для этого района, чтобы оценить возможные угрозы для населения, а также изучают перспективы использования комплекса для геотермальной энергии.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

