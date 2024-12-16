Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать жителей Курской области
Россиянам напомнили о трёх выходных днях перед Новым годом
Тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9 процента летом 2025 года
Как вывести шерсть из желудка кошки? Эффективные методы
Лучшее время для отдыха в Южной Африке: от сафари до фестивалей
Удивите гостей необычной закуской на Новый год! Горячие бутерброды с сыром и грушей
Колготки как модное заявление: что носить зимой 2025 года
Почему в тёплую зиму вирусы атакуют чаще
Как облегчить уборку снега на даче: чем обработать лопату от налипания

Тектонические плиты формируют вулканический ландшафт Италии

2:06
Наука

Недавно под Тирренским морем у побережья Италии был обнаружен уникальный вулканический комплекс, представляющий собой геотермальную мозайку с подводными горами и геотермальными трубами. Этот комплекс, которому около 780 000 лет, стал новым объектом исследования для ученых.

Везувий
Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Везувий

Несмотря на то, что вулканизм в этом регионе, где расположены такие известные вулканы, как Везувий и Этна, не является новостью, данный комплекс примечателен своей формой, образовавшейся в результате редкого типа разлома, как отметил геофизик Фабрицио Пепе из Палермского университета.

Западное Средиземноморье представляет собой сейсмически активный район, вызванный столкновением трех тектонических плит: Африканской, Евразийской и Анатолийской.

Ситуацию усложняет наличие Адриатико-Ионической микроплитой, которая отделилась от Африканской плиты более 65 миллионов лет назад и сейчас погружается под Евразийскую плиту, создавая условия для возникновения вулканов, таких как Везувий.

Исследования показали наличие подводных вулканических дуг, возникших в результате тектонических процессов.

Ориентируясь на данные сейсмической активности и картографирования морского дна, ученые обнаружили площадь в 772 квадратных мили с лавовыми потоками и вулканическими горами, которую назвали вулкано-интрузивным комплексом Диаманте-Энотрио-Овидио. Эта область содержит горячие источники, которые образуют уникальные структуры на морском дне.

Хотя вулканический комплекс в настоящее время неактивен, в будущем существует вероятность его активности, особенно в свете продолжающегося вулканизма на востоке Тирренского моря.

Исследователи работают над созданием карты вулканического риска для этого района, чтобы оценить возможные угрозы для населения, а также изучают перспективы использования комплекса для геотермальной энергии.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Сводка с фронта: на СВО уничтожено более 6500 наёмников ВСУ, Зеленский очень боится за свою жизнь Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Последние материалы
Удивите гостей необычной закуской на Новый год! Горячие бутерброды с сыром и грушей
Колготки как модное заявление: что носить зимой 2025 года
Почему в тёплую зиму вирусы атакуют чаще
Как облегчить уборку снега на даче: чем обработать лопату от налипания
Скидка на оплату штрафов снижена до 25%: как это повлияет на автовладельцев
Белое солнце пустыни: как герой гражданской войны подсказал сюжет для легендарного фильма
Покровск уже у ног. Российская армия освободила посёлок Шевченко
Будущее покорения Луны: сможет ли спутник прокормить колонизаторов
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Доктор Мясников раскрыл удивительные преимущества бананов для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.