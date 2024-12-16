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Будущее покорения Луны: сможет ли спутник прокормить колонизаторов

2:02
Наука

Проект, который разрабатывается Европейским космическим агентством, предполагает создание лунной базы, способной поддерживать жизнь с помощью технологий 3D-печати. В 3000 году, по концептуальному сценарию, исчерпав все природные ресурсы Земли, человечество колонизировало Луну, создав огромные герметичные купола с населением в сотни тысяч человек.

Луна
Фото: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Луна

Однако вопрос о реальной возможности жизни на Луне вызывает множество сомнений.

Площадь поверхности Луны составляет около 15,9% от суши Земли, что теоретически позволяет разместить на ней триллионы людей. Однако это не учитывает сложность поддержания жизни в условиях Луны.

Как отмечают эксперты, это место крайне неблагоприятно для человека. Например, отсутствие атмосферы и экосистемы для сельского хозяйства, а также уязвимость к солнечным бурям представляют собой серьезные препятствия.

Критически важными являются вопросы, касающиеся воды и воздуха. На Луне нет свободных источников воды, и атмосферу необходимо будет привозить с Земли. По оценкам, на начальном этапе можно будет использовать транспортировку воздуха, но для большего населения потребуется разработка технологий синтеза кислорода.

Вода, ранее считавшаяся недоступной, теперь может быть найдена в виде льда в кратерах, но ее запасы не бесконечны, и потребуются ресурсы для их восполнения.

Вопросы колонизации Луны не ограничиваются только ресурсами; главной проблемой остаются огромные затраты на транспортировку людей. Без значительных технологических прорывов, таких как космические лифты, массовое заселение Луны остается недостижимой целью.

Тем не менее, стремление к исследованиям и колонизации все еще живо, и будущие поколения могут найти новые пути для освоения Луны.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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