Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никто не заметит: заменяем майонез в новогоднем «Оливье»
Компактное хранение пылесоса: лайфхаки для дома
Сколько алкоголя можно выпить перед поездкой, чтобы не нарушить закон
Продуктовые социальные карты — как они могут изменить жизнь россиян
Рыжий, белый или черный: что окрас шерсти расскажет о характере кошки
История о том, как баран Брэд преодолел 80 километров ради семьи
Врач Минздрава сообщил, кто будет допущен до испытаний вакцины от рака
Идеальной фигуры не добиться без этого: зачем нужны восстановительные тренировки?
Пошаговый рецепт тыквенного кекса, который тает во рту

Природа морали не прошла испытание — ученые ответили на вопрос о "врожденной морали"

2:28
Наука

Психологи уже много лет обсуждают природу морали: является ли она врожденной или приобретенной? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке младенцев воспроизвести эксперимент, который ранее считали подтверждением способности детей различать морально правильные и неправильные действия.

Дети
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети

Способность отличать хорошие поступки от плохих считается фундаментальной человеческой чертой. В 2007 году группа исследователей под руководством Кили Хэмлин из Йельского университета (США) провела серию экспериментов, показавших, что уже на первом году жизни дети обладают ощущением добра и зла и предпочитают просоциальные действия. Позднее другие исследователи пытались повторить эти эксперименты, но получали неоднозначные результаты.

Недавно крупная международная группа ученых из 40 исследовательских центров, специализирующихся на психологии развития и наблюдениях за поведением детей, предприняла новую попытку. В рамках проекта было протестировано 1018 младенцев, что делает это исследование крупнейшим в своей области.

В ходе тестов детям в возрасте от 5,5 до 10,5 месяцев показывали представление с игрушечными персонажами. Один из персонажей помогал другому взбираться на холм, а второй мешал и сталкивал его вниз. После просмотра младенцам предлагали выбрать одного из персонажей. Согласно предыдущим исследованиям, шестимесячные младенцы и большинство 10-месячных детей предпочитали положительного, "помогающего" героя.

Однако новая серия тестов на более крупной выборке не подтвердила эти результаты. Дети разделились примерно поровну: около половины младенцев выбирали помогающих персонажей, а почти столько же — мешающих.

Ученые пришли к выводу, что эксперимент не подтверждает врожденную природу морали. Профессор кафедры психологии развития и педагогической психологии в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене (Германия) Маркус Паулюс отметил, что дети до 10 месяцев еще не способны различать хороший поступок от плохого.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Developmental Science.

Уточнения

Мора́ль — принятые в конкретном обществе и в конкретный отрезок времени представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Рыжий, белый или черный: что окрас шерсти расскажет о характере кошки
История о том, как баран Брэд преодолел 80 километров ради семьи
Природа морали не прошла испытание — ученые ответили на вопрос о "врожденной морали"
Врач Минздрава сообщил, кто будет допущен до испытаний вакцины от рака
Идеальной фигуры не добиться без этого: зачем нужны восстановительные тренировки?
Пошаговый рецепт тыквенного кекса, который тает во рту
Как снижение добычи угля в России повлияет на внутренние поставки и экспорт
Что делать, если волосы продолжают выпадать, несмотря на нормальные анализы
Нежные тыквенные кексы с изюмом за полчаса
Как обжаловать штраф за парковку: ошибки, которые допускают водители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.