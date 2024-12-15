Природа морали не прошла испытание — ученые ответили на вопрос о "врожденной морали"

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Психологи уже много лет обсуждают природу морали: является ли она врожденной или приобретенной? В новом исследовании ученые попытались на большой выборке младенцев воспроизвести эксперимент, который ранее считали подтверждением способности детей различать морально правильные и неправильные действия.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети

Способность отличать хорошие поступки от плохих считается фундаментальной человеческой чертой. В 2007 году группа исследователей под руководством Кили Хэмлин из Йельского университета (США) провела серию экспериментов, показавших, что уже на первом году жизни дети обладают ощущением добра и зла и предпочитают просоциальные действия. Позднее другие исследователи пытались повторить эти эксперименты, но получали неоднозначные результаты.

Недавно крупная международная группа ученых из 40 исследовательских центров, специализирующихся на психологии развития и наблюдениях за поведением детей, предприняла новую попытку. В рамках проекта было протестировано 1018 младенцев, что делает это исследование крупнейшим в своей области.

В ходе тестов детям в возрасте от 5,5 до 10,5 месяцев показывали представление с игрушечными персонажами. Один из персонажей помогал другому взбираться на холм, а второй мешал и сталкивал его вниз. После просмотра младенцам предлагали выбрать одного из персонажей. Согласно предыдущим исследованиям, шестимесячные младенцы и большинство 10-месячных детей предпочитали положительного, "помогающего" героя.

Однако новая серия тестов на более крупной выборке не подтвердила эти результаты. Дети разделились примерно поровну: около половины младенцев выбирали помогающих персонажей, а почти столько же — мешающих.

Ученые пришли к выводу, что эксперимент не подтверждает врожденную природу морали. Профессор кафедры психологии развития и педагогической психологии в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене (Германия) Маркус Паулюс отметил, что дети до 10 месяцев еще не способны различать хороший поступок от плохого.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Developmental Science.

Уточнения

Мора́ль — принятые в конкретном обществе и в конкретный отрезок времени представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.

