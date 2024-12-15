Психологический портрет — татуировки влияют на оценку внешности

4:15 Your browser does not support the audio element. Наука

С конца прошлого столетия татуировки переживают заметный подъем популярности в различных уголках земного шара. Несмотря на широкое распространение перманентных изображений на теле, предшествующие исследования выявляли неоднозначное отношение социума к носителям тату.

Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с тату

В фокусе подобных работ зачастую оказывалось влияние татуировок на приписываемые их владельцам черты характера. Недавно немецкие специалисты в области психологии обратили внимание на эстетическую сторону вопроса, стремясь понять, как татуировки влияют на оценку внешней привлекательности индивида.

В новом исследовании приняли участие 487 добровольцев в возрасте от 16 до 76 лет. В качестве мотивации среди участников был проведен розыгрыш подарочного сертификата номиналом 25 евро (что эквивалентно более чем 2700 российским рублям по текущему курсу).

В рамках онлайн-опроса респондентам было предложено оценить фотографии двух моделей — мужчины и женщины — с нанесенными на тело татуировками различной интенсивности, а также без них. Степень покрытия тела рисунками варьировалась от незначительной и умеренной до выраженной, весьма значительной и предельной. В последнем варианте узоры присутствовали, в том числе, на лице.

Участники оценивали привлекательность моделей, используя семибалльную шкалу Лайкерта. При последующем анализе полученных данных психологи учитывали возраст опрашиваемых (старше или младше 50 лет), наличие у них собственных татуировок, а также опыт работы в сфере татуажа, поскольку в исследовании намеренно участвовали лица с соответствующими характеристиками.

В целом, индивиды без каких-либо изображений на теле были признаны более привлекательными. Наименее высокую оценку получили снимки, на которых у моделей имелись татуировки на лице.

В то же время, результаты продемонстрировали определенную вариативность. Так, респонденты, не достигшие 50-летнего возраста, проявляли большую толерантность к наличию нательных рисунков и оценивали фотографии моделей с максимальным количеством татуировок выше, чем участники старшей возрастной группы.

Аналогичная тенденция наблюдалась и среди добровольцев, имеющих собственные татуировки, и среди профессионалов татуажа. Они также присваивали более высокие баллы индивидам с обилием татуировок. Однако, исключением стали татуировки на лице. Внешность людей с подобными украшениями получила положительные отзывы от минимального числа участников, даже среди специалистов тату-индустрии.

Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало, что, несмотря на возрастающую распространенность татуировок, большинство людей по-прежнему считают более привлекательным человеческое тело в его естественном виде. Психологи объяснили подобное предпочтение тем, что татуировки способны нарушать природную симметрию тела.

Авторы статьи, опубликованной в журнале PLOS One, выразили мнение, что пик увлечения татуировками, возможно, уже остался позади. В связи с повсеместным распространением нательные рисунки перестали восприниматься как нечто уникальное и экстраординарное. Исследователи полагают, что в перспективе это может привести к снижению интереса к искусству татуажа, в особенности среди молодого поколения.

Следует отметить, что в последнее время все чаще появляются настораживающие сведения о последствиях нанесения татуировок для здоровья. Ученые из химической лаборатории Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк, США) обнаружили незаявленные опасные компоненты в 90% образцов чернил для татуировок. В другом недавнем исследовании шведские медики подтвердили наличие взаимосвязи между наличием татуировок и развитием злокачественной лимфомы, а также ее отдельными подтипами.