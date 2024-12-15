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Переосмысление эмоций животных — неприятие несправедливости или разочарование?

3:46
Наука

У людей есть выраженная склонность наделять животных человеческими чертами, приписывая им широкий спектр эмоций, включая любовь, ревность и зависть. Однако, оставался открытым вопрос о том, действительно ли эти эмоциональные состояния свойственны не только нашему виду.

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Фото: Raccoon (Procyon lotor) by Jerry Kirkhart from Los Osos, Calif., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Недавняя работа ученых из Соединенных Штатов Америки приблизила нас к более однозначному ответу на этот вопрос.

Исследователи неоднократно проводили эксперименты, стремясь выяснить истинные мотивы поведения животных в различных ситуациях и установить, способны ли они испытывать эмоции, аналогичные человеческим. К примеру, авторы недавних публикаций изучали, чью сторону предпочитают принимать собаки во время домашних конфликтов, и даже выдвигали предположение о наличии у собак чувства ревности.

Команда специалистов из Калифорнийского университета в Беркли осуществила метаанализ, охвативший 23 научных работы, в рамках которого были проанализированы данные более чем 60 тысяч наблюдений за поведением 18 различных видов животных. Все рассмотренные исследования были посвящены так называемому неприятию несправедливости, которое у людей может проявляться как зависть.

Результаты этого "самого масштабного на сегодняшний день эмпирического исследования неприятия несправедливости у нечеловеческих видов" были опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Эволюционные психологи в последние годы высказывали мнение о том, что животные, от врановых птиц до обезьян-капуцинов, демонстрируют реакцию на несправедливое обращение, например, на отказ в получении желаемого угощения или на ситуацию, когда это угощение достается другому. Их поведение в подобных обстоятельствах сравнивали с проявлением человеческой зависти. Авторы новой статьи провели повторную проверку данных из существующих исследований, применили модифицированные методы анализа и пришли к заключению, что именно люди могут обладать уникальной способностью к неприятию несправедливости.

Во-первых, многие из рассмотренных работ основывались на данных, полученных от небольших групп животных, что затрудняет воспроизведение результатов при участии других особей. Во-вторых, проведенный анализ показал, что во время экспериментов животные могли вовсе не испытывать зависти, обиды или негодования из-за несправедливого распределения ресурсов.

В ситуациях, когда обезьянам не давали лакомство после серии успешных попыток его получения, у них могло возникать чувство разочарования. При этом животное не обязательно испытывало зависть к другим обезьянам, получившим угощение: возмущение проявлялось даже тогда, когда желаемая еда находилась в пустой клетке и не принадлежала какому-либо "конкуренту".

Авторы исследования объяснили, что животные выражают протест не из-за того, что получают меньше, чем другие, а скорее из-за того, что люди, по их мнению, не относятся к ним так хорошо, как могли бы.

По мнению ученых, реакции животных, которые в предыдущих работах интерпретировались как проявление зависти, могли не иметь прямого отношения к неприятию несправедливости. Есть основания полагать, что животные, принимавшие участие в экспериментах, реагировали на несоответствие между своими ожиданиями и реальностью. Такая реакция на неоправданные ожидания свойственна как людям, так и представителям других биологических видов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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