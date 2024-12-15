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Китайские палеонтологи раскрыли пищевые предпочтения древних динозавров

5:05
Наука

Китайские палеонтологи приблизились к разрешению давней эволюционной загадки, касающейся питания небольших птицеподобных динозавров. Благодаря серии спектральных анализов, проведенных над окаменелыми останками, ученым удалось обнаружить в содержимом кишечника этих пернатых ящеров убедительные признаки хищнического образа жизни.

Динозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Динозавр

Эти новые данные позволяют более конкретно судить о рационе древних существ, не ограничиваясь лишь анализом строения их необычных конечностей.

Шесть лет назад на территории Северо-Западного Китая были найдены кости двух ранее неизвестных динозавров из семейства альваресзаврид. Альваресзавриды представляли собой пернатых тероподов, которых в прошлом причисляли к примитивным птицам. Это были небольшие динозавры, редко достигавшие двух метров в длину, обитавшие на Земле с конца юрского до конца мелового периода. Китайская находка заполнила пробел в понимании эволюции между ранними и более поздними формами альваресзавров.

Интерес к этой группе динозавров был обусловлен тем, что передние конечности видов, живших в позднем меловом периоде, заметно уменьшились. У линьхэникуса (Linhenykus), обитавшего около 80 миллионов лет назад, на передних лапах остался всего один палец с когтем. Размеры их тела также сократились, и эти изменения связывали со сменой пищевых предпочтений: предполагалось, что вместо охоты на других животных альваресзавриды перешли на питание насекомыми. Действительно, трехпалые лапы с когтями, характерные для тероподов, больше подходят для захвата добычи, тогда как для чего еще могли пригодиться укороченные конечности, которыми, по предположениям, было удобнее раскапывать землю?

Однако гипотеза о переходе к насекомоядной диете оставалась лишь предположением из-за отсутствия прямых доказательств. Пищевые привычки этих тероподов нельзя было однозначно определить, опираясь только на изменения в строении их тел. В новом исследовании китайские палеонтологи (среди которых были и специалисты, обнаружившие в 2018 году недостающие эволюционные звенья) представили результаты анализа содержимого кишечника альваресзавра, жившего в раннем меловом периоде. Полученные данные стали первыми наглядными свидетельствами их фактического рациона. Предварительная версия статьи была опубликована на сайте bioRxiv. org.

Исследователи изучили образцы трех альваресзаврид: юрского Haplocheirus sollers возрастом около 160 миллионов лет, позднемелового Shuvuuia deserti и Bannykus wulatensis, занимающего промежуточное положение в эволюционной цепи. Среди останков последнего были обнаружены фрагменты пищеварительной системы — кишечник с вероятными остатками пищи. Со временем материал окаменел, поэтому для установления принадлежности частиц динозавру, а не геологическим отложениям, специалисты проанализировали состав частиц с помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и электронно-зондового микроанализа.

При помощи сканирующего электронного микроскопа палеонтологи обнаружили обломки твердых тканей. Среди остатков мягких тканей это стало наиболее веским подтверждением их древней трапезы. Дальнейший анализ методом рамановской спектроскопии позволил идентифицировать признаки, характерные для костей и мяса добычи. Следов хитина или растительных остатков обнаружено не было, что указывает на то, что последняя пища B. wulatensis не была растительной.

Недостаток информации о строении челюсти этого ящера косвенно указывал на схожие пищевые предпочтения с более поздними видами, такими как шувуйя, то есть на предполагаемую насекомоядность. Однако новые результаты противоречат этой гипотезе: высокое содержание фосфата кальция в кишечнике B. wulatensis является типичным признаком наличия костей и зубов. Аналогичные материалы часто встречаются в пищеварительных трактах и копролитах хищных динозавров, которые, как известно, не пережевывали пищу, а глотали ее большими кусками.

Тем не менее, ученые не исключают вероятности насекомоядной диеты у промежуточных форм альваресзаврид. Переход к подобному типу питания остается возможным и, по мнению палеонтологов, мог произойти на более поздних этапах эволюции этих птицеподобных тероподов, совпав с уменьшением размеров их тела. Согласно данным сравнительной анатомии, длина B. wulatensis достигала метра, а вес — 24 килограммов.

Уточнения

Трицера́топс — род растительноядных динозавров из семейства цератопсид, существовавший в конце маастрихтского века мелового периода, примерно от 68 до 66 миллионов лет назад на территориях современной Северной Америки. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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