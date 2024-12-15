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ИИ как угроза США — ФБР продумывает защиту населения

1:17
Наука

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило американцев о появлении новых схем мошенничества, в которых активно используется искусственный интеллект. В качестве меры предосторожности агентство предложило простой способ защиты — придумать секретное слово или фразу, известную только вам и вашим близким.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

ФБР привело пример, когда мошенник может позвонить и представиться вашим ребенком, утверждая, что он попал в беду и срочно нуждается в деньгах. В этом случае секретное слово поможет выявить обманщика: если человек на другом конце провода не сможет его назвать, это будет сигналом о том, что вы имеете дело с мошенником. Эксперты рекомендуют использовать забавные или бессмысленные фразы, которые невозможно угадать.

Важно помнить, что злоумышленники могут использовать технологии для подделки голосов и создания фальшивых фотографий с помощью нейросетей. Поэтому стоит быть внимательными, прислушиваться к интонации голоса и не спешить с решениями в стрессовых ситуациях. ФБР также рекомендует ограничить доступ к своим голосовым записям и фотографиям в интернете, чтобы минимизировать риски стать жертвой мошенничества.

Уточнения

Федера́льное бюро́ рассле́дований — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности Соединенных Штатов. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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