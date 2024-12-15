ИИ как угроза США — ФБР продумывает защиту населения

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило американцев о появлении новых схем мошенничества, в которых активно используется искусственный интеллект. В качестве меры предосторожности агентство предложило простой способ защиты — придумать секретное слово или фразу, известную только вам и вашим близким.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

ФБР привело пример, когда мошенник может позвонить и представиться вашим ребенком, утверждая, что он попал в беду и срочно нуждается в деньгах. В этом случае секретное слово поможет выявить обманщика: если человек на другом конце провода не сможет его назвать, это будет сигналом о том, что вы имеете дело с мошенником. Эксперты рекомендуют использовать забавные или бессмысленные фразы, которые невозможно угадать.

Важно помнить, что злоумышленники могут использовать технологии для подделки голосов и создания фальшивых фотографий с помощью нейросетей. Поэтому стоит быть внимательными, прислушиваться к интонации голоса и не спешить с решениями в стрессовых ситуациях. ФБР также рекомендует ограничить доступ к своим голосовым записям и фотографиям в интернете, чтобы минимизировать риски стать жертвой мошенничества.

Уточнения

Федера́льное бюро́ рассле́дований — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности Соединенных Штатов.

