Коварный лайм — американец получил загадочный ожог

Житель Техаса, 40 лет, обратился к врачам с необычными симптомами: сыпью, жгучей болью и волдырями на руках. После нескольких месяцев лечения специалисты диагностировали у него фитофотодерматит, вызванный токсинами растений под воздействием ультрафиолетового излучения.
Врачи объясняют, что этот редкий тип аллергической реакции связан с фурокумаринами, присутствующими в некоторых сорняках и растениях, употребляемых в пищу, таких как лайм, апельсин, лимон и грейпфрут. Когда эти токсины попадают в клетки кожи, они активизируются под солнечным светом, вызывая повреждения ДНК и воспалительные реакции.
Этот случай служит напоминанием о том, что даже привычные для нас продукты и природные факторы могут вызывать серьезные аллергические реакции у некоторых людей.
Лайм настоя́щий — вид растений рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae), происходящий из Индии.
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