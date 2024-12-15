Потерянный жесткий диск на вес золота, как британец возвращает свое богатство

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Бывший владелец жесткого диска, случайно выброшенного в мусор, Джеймс Хауэллс, объявил о прогрессе в поисках своего ценного имущества. На сегодняшний день диск, содержащий 7500 биткоинов, оценивается в $771 млн.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Хауэллс, движимый не только финансовым интересом, но и целеустремленностью, пытается получить разрешение на поиски на свалке, где он надеется найти свой потерянный диск. Однако власти отказывают, ссылаясь на юридические нюансы, связанные с правами собственности на мусор.

Сложность ситуации в том, что, хотя диск и был его собственностью, его последующее попадание в мусор создает правовые вопросы. Хауэллс предлагает властям 10% от стоимости биткоинов в качестве вознаграждения, но они отказывают, что приводит к судебному разбирательству.

Он требует компенсации в размере $629 млн от властей, аргументируя это своими усилиями и потерями. Хауэллс не сдается и готов продолжать борьбу, чтобы вернуть свое цифровое сокровище, будь то через поиски на свалке или получение денежной компенсации.

Уточнения

Битко́й — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

