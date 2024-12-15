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Потерянный жесткий диск на вес золота, как британец возвращает свое богатство

1:15
Наука

Бывший владелец жесткого диска, случайно выброшенного в мусор, Джеймс Хауэллс, объявил о прогрессе в поисках своего ценного имущества. На сегодняшний день диск, содержащий 7500 биткоинов, оценивается в $771 млн.

Биткоин
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Хауэллс, движимый не только финансовым интересом, но и целеустремленностью, пытается получить разрешение на поиски на свалке, где он надеется найти свой потерянный диск. Однако власти отказывают, ссылаясь на юридические нюансы, связанные с правами собственности на мусор.

Сложность ситуации в том, что, хотя диск и был его собственностью, его последующее попадание в мусор создает правовые вопросы. Хауэллс предлагает властям 10% от стоимости биткоинов в качестве вознаграждения, но они отказывают, что приводит к судебному разбирательству.

Он требует компенсации в размере $629 млн от властей, аргументируя это своими усилиями и потерями. Хауэллс не сдается и готов продолжать борьбу, чтобы вернуть свое цифровое сокровище, будь то через поиски на свалке или получение денежной компенсации.

Уточнения

Битко́й — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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