Потерянный жесткий диск на вес золота, как британец возвращает свое богатство

Бывший владелец жесткого диска, случайно выброшенного в мусор, Джеймс Хауэллс, объявил о прогрессе в поисках своего ценного имущества. На сегодняшний день диск, содержащий 7500 биткоинов, оценивается в $771 млн.
Хауэллс, движимый не только финансовым интересом, но и целеустремленностью, пытается получить разрешение на поиски на свалке, где он надеется найти свой потерянный диск. Однако власти отказывают, ссылаясь на юридические нюансы, связанные с правами собственности на мусор.
Сложность ситуации в том, что, хотя диск и был его собственностью, его последующее попадание в мусор создает правовые вопросы. Хауэллс предлагает властям 10% от стоимости биткоинов в качестве вознаграждения, но они отказывают, что приводит к судебному разбирательству.
Он требует компенсации в размере $629 млн от властей, аргументируя это своими усилиями и потерями. Хауэллс не сдается и готов продолжать борьбу, чтобы вернуть свое цифровое сокровище, будь то через поиски на свалке или получение денежной компенсации.
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