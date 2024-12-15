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Темный шоколад и скрытая польза для здоровья и снижение риска диабета

2:07
Наука

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана пришли к выводу, что замена молочного шоколада на темный может быть полезной для здоровья. Хотя это не гарантирует полную защиту от диабета 2 типа, вероятность его развития снижается на 21%.

Разные виды шоколада
Фото: flickr.com by Keven Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Разные виды шоколада

Изучение влияния шоколада на здоровье ведется в США с 1986 года. На протяжении этого времени ученые получали противоречивые результаты, однако в целом все указывает на то, что чрезмерное потребление любого вида шоколада негативно сказывается на здоровье. Тем не менее, для некоторых пациентов, находящихся на лечении, добавление темного шоколада в рацион демонстрировало положительные результаты, что привело к осознанию необходимости разделения видов шоколада в зависимости от их воздействия на организм.

На сегодняшний день считается, что полезные свойства шоколада связаны с наличием флаванолов. В темном шоколаде, где содержание какао составляет 50-80%, концентрация флаванолов достигает 3,65 мг/г. В то время как молочный шоколад, содержащий всего 35% какао, имеет только 0,69 мг/г флаванолов, а в белом шоколаде их нет вовсе. Таким образом, несмотря на схожую (и довольно высокую) энергетическую ценность, разные виды шоколада по-разному влияют на усвоение жиров и сахаров организмом.

Темный шоколад способствует контролю веса и снижает факторы риска кардиометаболических заболеваний. Напротив, молочный шоколад, который изобилует сахаром, официально признан диетическим риском для здоровья в этой области. Тем не менее, несмотря на очевидные тенденции, темный шоколад нельзя считать лекарственным средством. Чтобы полноценно оценить его влияние на организм, необходимы дополнительные исследования.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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