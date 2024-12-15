Солнечная краска для электромобилей — революционный подход к энергоснабжению

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Mercedes-Benz объявляет о начале исследовательского проекта по созданию инновационного покрытия, способного генерировать энергию от солнечного света. Хотя идея не нова, компания уверяет, что их подход может привести к прорыву в технологии электромобилей.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-AMG CLA 45

Цель проекта — разработать специальное покрытие, которое будет окрашивать электромобили, обеспечивая при этом их энергией. Это позволит увеличить пробег без необходимости частой зарядки батарей. В зависимости от климатических условий, такое покрытие может обеспечить пробег от 12 000 до 20 000 километров без подзарядки.

Материал, используемый в проекте, имеет толщину всего 5 микрометров и весит 50 грамм на квадратный метр. Он дешевле в производстве, чем традиционные солнечные батареи, и может быть переработан. Исследователи предполагают, что перовскит, ранее используемый в аналогичных проектах, может стать основой покрытия, хотя его уязвимость к ультрафиолету и воде требует дополнительных решений.

Mercedes-Benz, возможно, нашел способ преодолеть эти проблемы с помощью нано-частиц, обеспечивающих защиту перовскитовой основы и позволяющих солнечному свету проникать через покрытие. Если эти технологии будут успешно реализованы, это может стать значительным шагом вперед в области возобновляемых источников энергии.

Уточнения

Mercedes (полное название Mercedes AMG Petronas Motorsport) — немецкая команда-автопроизводитель, принимающая участие в чемпионате мира Формулы-1 начиная с 2010 года.

