Китайские ученые разработали самоадаптивное покрытие-хамелеон

Китайские исследователи из Университета науки и технологий разработали уникальное покрытие, способное менять свой цвет в зависимости от окружающих предметов, имитируя способность хамелеона и осьминога.
Эта инновация основана на технологии "самоадаптивного фотохромизма", позволяющей материалу изменять свою структуру под воздействием света определенной длины волн. В результате покрытие отражает свет фона, сливаясь с ним.
Особенность технологии в том, что она работает пассивно, без потребления энергии. Эксперименты показали, что процесс изменения цвета занимает всего 30-80 секунд, а материал обладает высокой устойчивостью к температурным перепадам.
Несмотря на свои преимущества, есть и ограничения: покрытие пока не реагирует на синие и фиолетовые оттенки, а тонкие различия в цвете не всегда воспроизводятся. Тем не менее, ученые видят огромный потенциал в этой разработке, особенно для военных и технических применений.
Хамелео́ны — семейство ящериц, приспособленных к древесному образу жизни. Известны своей способностью менять окраску тела.
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