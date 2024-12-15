Китайские ученые разработали самоадаптивное покрытие-хамелеон

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские исследователи из Университета науки и технологий разработали уникальное покрытие, способное менять свой цвет в зависимости от окружающих предметов, имитируя способность хамелеона и осьминога.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpet_Chameleon_(Furcifer_lateralis)_female_(7636716522).jpg by Bernard DUPONT Хамелеон

Эта инновация основана на технологии "самоадаптивного фотохромизма", позволяющей материалу изменять свою структуру под воздействием света определенной длины волн. В результате покрытие отражает свет фона, сливаясь с ним.

Особенность технологии в том, что она работает пассивно, без потребления энергии. Эксперименты показали, что процесс изменения цвета занимает всего 30-80 секунд, а материал обладает высокой устойчивостью к температурным перепадам.

Несмотря на свои преимущества, есть и ограничения: покрытие пока не реагирует на синие и фиолетовые оттенки, а тонкие различия в цвете не всегда воспроизводятся. Тем не менее, ученые видят огромный потенциал в этой разработке, особенно для военных и технических применений.

Уточнения

Хамелео́ны — семейство ящериц, приспособленных к древесному образу жизни. Известны своей способностью менять окраску тела.

