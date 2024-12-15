Инновации в освещении — от грибков к светящимся деревьям

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты швейцарской компании Empa представили технологию, позволяющую создавать светящиеся деревья. Эта разработка направлена на то, чтобы обеспечить города источниками света, которые функционируют без потребления электроэнергии.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Девушки гуляют по городу

Хотя разработчики не могут гарантировать долгосрочные результаты, использование таких технологий позволит жителям прогуливаться по паркам и дорожкам без необходимости дополнительного освещения.

Основой работы этих светильников является естественная способность некоторых грибков к люминесценции. Однако стоит отметить, что свечение происходит в процессе поглощения древесной массы, что делает каждый источник света одноразовым и ограниченным по времени. Ученые ставили перед собой задачу подобрать такие породы деревьев и грибков, которые обеспечивали бы наибольшую продолжительность свечения.

В результате выбрали грибок Desarmillaria tabescens и бальзовое дерево, которые обеспечивают свечение на протяжении 10 дней. Этот грибок разрушает лигнин в древесной структуре, но при этом сохраняет ее целостность, что позволяет создавать источники света в нужных местах. Тем не менее, для успешного запуска реакции свечения необходимо предварительно выдерживать древесину и грибок в условиях высокой влажности в течение примерно трех месяцев и обеспечить стабильный приток кислорода.

Несмотря на то что с экономической точки зрения данный метод может не быть самым выгодным, это исследование закладывает основу для создания более эффективных видов биолюминесцентной древесины. В идеале такие деревья должны быть живыми, чтобы не поддаваться разрушению грибком, а работать с ним в симбиозе, сохраняя способность к росту и увеличению своей биомассы.

Уточнения

Опёнок ссыхающийся (лат. Armillaria tabescens) — вид грибов из семейства Physalacriaceae.

