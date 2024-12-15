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Беспилотный дирижабль МГТУ — прорыв в аэростатике

1:15
Наука

Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, входящее в холдинг "Росэлектроника" и, в свою очередь, в структуру "Ростеха", планирует начать разработку технологий для создания стратосферных аэростатов, способных к продолжительным полетам. В этом проекте активное участие примут ученые из МГТУ им. Баумана.

Ростех
Фото: commons.wikimedia.org by Ivtorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростех

Одной из ключевых характеристик будущих аэростатов станет автоматизированная система пневмобалансировки. Она будет самостоятельно регулировать давление в аэростатных баллонетах, что обеспечит стабильность формы дирижабля независимо от изменения внешних условий, таких как температура и высота.

Следует отметить, что группа, занимающаяся разработкой и проектированием аэростатических технологий и связанных с ними систем, действует в МГТУ им. Баумана с 2021 года. В 2023 году специалисты этой группы создали самый большой в России беспилотный дирижабль, который совершил 10-часовой перелет на расстояние около 200 километров. Таким образом, наработки университета станут важным фундаментом для новой совместной разработки с ДКБА.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция "Росте́х" - Российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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