Беспилотный дирижабль МГТУ — прорыв в аэростатике

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, входящее в холдинг "Росэлектроника" и, в свою очередь, в структуру "Ростеха", планирует начать разработку технологий для создания стратосферных аэростатов, способных к продолжительным полетам. В этом проекте активное участие примут ученые из МГТУ им. Баумана.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivtorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростех

Одной из ключевых характеристик будущих аэростатов станет автоматизированная система пневмобалансировки. Она будет самостоятельно регулировать давление в аэростатных баллонетах, что обеспечит стабильность формы дирижабля независимо от изменения внешних условий, таких как температура и высота.

Следует отметить, что группа, занимающаяся разработкой и проектированием аэростатических технологий и связанных с ними систем, действует в МГТУ им. Баумана с 2021 года. В 2023 году специалисты этой группы создали самый большой в России беспилотный дирижабль, который совершил 10-часовой перелет на расстояние около 200 километров. Таким образом, наработки университета станут важным фундаментом для новой совместной разработки с ДКБА.

Уточнения

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