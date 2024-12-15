Учёные выяснили, что шизофрения уменьшила мозг больных

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Mass General Brigham обнаружили сеть мозга, связывающую различные модели атрофии мозга, наблюдаемые при шизофрении. В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Mental Health, были проанализированы данные более 8000 участников 90 исследований.

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Команда учёных выявила, что уменьшение объёма мозга при шизофрении происходит по определённой схеме связей, несмотря на широкое распространение. Эта сеть остается неизменной на разных стадиях заболевания и при различных симптомах, что отличает ее от изменений мозга, наблюдаемых при других заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, депрессия или расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Исследователи обнаружили, что атрофия связана с такими областями мозга, как островковая доля, гиппокамп и фузиформная кора. Интересно, что у пациентов с высоким риском развития шизофрении атрофия наблюдалась на ранних стадиях, но по мере прогрессирования заболевания возникали уникальные сетевые изменения.

Полученные результаты дают представление о ключевых мозговых цепях шизофрении и могут помочь в разработке новых методов лечения и диагностики этого заболевания.

Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

