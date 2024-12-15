Учёные выяснили, что шизофрения уменьшила мозг больных

Исследователи из Mass General Brigham обнаружили сеть мозга, связывающую различные модели атрофии мозга, наблюдаемые при шизофрении. В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Mental Health, были проанализированы данные более 8000 участников 90 исследований.
Команда учёных выявила, что уменьшение объёма мозга при шизофрении происходит по определённой схеме связей, несмотря на широкое распространение. Эта сеть остается неизменной на разных стадиях заболевания и при различных симптомах, что отличает ее от изменений мозга, наблюдаемых при других заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, депрессия или расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Исследователи обнаружили, что атрофия связана с такими областями мозга, как островковая доля, гиппокамп и фузиформная кора. Интересно, что у пациентов с высоким риском развития шизофрении атрофия наблюдалась на ранних стадиях, но по мере прогрессирования заболевания возникали уникальные сетевые изменения.
Полученные результаты дают представление о ключевых мозговых цепях шизофрении и могут помочь в разработке новых методов лечения и диагностики этого заболевания.
Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
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