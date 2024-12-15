Учёные разработали лекарство от деменции

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские учёные разработали препарат, который может помочь предотвратить повреждение клеток мозга и развитие некоторых форм деменции. Хотя клинические испытания ещё не были проведены, результаты проб на млекопитающих показали очень хорошие результаты, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Отмечается, что это открытие может стать прорывом, поскольку существующие лекарства могут только замедлить развитие болезни, но не могут её предотвратить или излечить. Опыты на животных показали, что препарат стабилизирует части мозга, которые должны защищать главные структурные элементы мозга от повреждений. Именно разрушение этих элементов является основной проблемой при Альцгеймере и других видах деменции.

Если испытания на людях пройдут успешно, лекарство может быть использовано для лечения Альцгеймера, некоторых видов деменции, энцефалопатий и некоторых форм болезни Паркинсона. Пока же для профилактики рекомендуется придерживаться здорового образа жизни: есть больше зелени, заниматься физической активностью, путешествовать, общаться с людьми и постоянно получать новые знания и навыки. Также рекомендуется ограничить время, проведенное перед телевизором, и избегать вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, а также есть здоровую пищу, избегая жирной, жареной, сладкой и фастфудной еды.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

