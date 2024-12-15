Учёные выяснили, почему глубокий сон полезен для памяти

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Учёные из университета Charité — Universitätsmedizin Berlin (Германия) предложили объяснение механизма формирования памяти во время сна. Как известно, медленные синхронные электрические волны в мозге, испускаемые во время глубокого сна, способствуют формированию памяти, но до сих пор этот процесс не был полностью понят, сообщает Nature Communications.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Недавние исследования показали, что медленные волны делают неокортекс, область мозга, отвечающую за долговременную память, особенно восприимчивым к информации. Это происходит из-за того, что медленные электрические волны влияют на силу синаптических связей между нейронами в неокортексе, и, следовательно, на их восприимчивость.

Эксперты полагают, что во время сна мозг воспроизводит события дня, перемещая информацию из зоны кратковременной памяти, гиппокампа, в зону долговременной памяти, находящуюся в неокортексе. Медленные волны, представляющие собой медленные синхронные колебания электрического напряжения в коре мозга, особенно важны в этом процессе.

Авторы нового исследования изучали образцы неокортикальной ткани, взятые у 45 пациентов, и симулировали колебания напряжения, типичные для медленных мозговых волн во время глубокого сна. Результаты показали, что синаптические связи между нейронами в неокортексе максимально усиливаются сразу после того, как напряжение поднимается с низкого на высокое.

Это означает, что кора находится в состоянии повышенной готовности, и если мозг воспроизводит воспоминания именно в этот момент, они особенно эффективно переходят в долговременную память.

Открытие может быть использовано для улучшения памяти, например, при лёгких когнитивных нарушениях у пожилых людей. Оно позволит целенаправленно разрабатывать методы стимуляции для улучшения памяти.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

