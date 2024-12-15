Учёные выяснили, почему глубокий сон полезен для памяти

Учёные из университета Charité — Universitätsmedizin Berlin (Германия) предложили объяснение механизма формирования памяти во время сна. Как известно, медленные синхронные электрические волны в мозге, испускаемые во время глубокого сна, способствуют формированию памяти, но до сих пор этот процесс не был полностью понят, сообщает Nature Communications.
Недавние исследования показали, что медленные волны делают неокортекс, область мозга, отвечающую за долговременную память, особенно восприимчивым к информации. Это происходит из-за того, что медленные электрические волны влияют на силу синаптических связей между нейронами в неокортексе, и, следовательно, на их восприимчивость.
Эксперты полагают, что во время сна мозг воспроизводит события дня, перемещая информацию из зоны кратковременной памяти, гиппокампа, в зону долговременной памяти, находящуюся в неокортексе. Медленные волны, представляющие собой медленные синхронные колебания электрического напряжения в коре мозга, особенно важны в этом процессе.
Авторы нового исследования изучали образцы неокортикальной ткани, взятые у 45 пациентов, и симулировали колебания напряжения, типичные для медленных мозговых волн во время глубокого сна. Результаты показали, что синаптические связи между нейронами в неокортексе максимально усиливаются сразу после того, как напряжение поднимается с низкого на высокое.
Это означает, что кора находится в состоянии повышенной готовности, и если мозг воспроизводит воспоминания именно в этот момент, они особенно эффективно переходят в долговременную память.
Открытие может быть использовано для улучшения памяти, например, при лёгких когнитивных нарушениях у пожилых людей. Оно позволит целенаправленно разрабатывать методы стимуляции для улучшения памяти.
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