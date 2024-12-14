Учёные разработали устройства, которые работают от тепла человеческого тела

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Технологического университета Квинсленда разработали тонкую и гибкую плёнку, способную трансформировать тепло человеческого тела в электрическую энергию. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Основное внимание в изучении термоэлектрических материалов уделяется теллуриду висмута из-за его высокой эффективности в преобразовании тепла в электричество. Однако традиционные методы изготовления термоэлектрических устройств характеризуются рядом недостатков, таких как высокая стоимость, сложность производства и ограниченная гибкость.

В рамках нового подхода научная группа использовала технологию, позволяющую сформировать равномерный слой нанокристаллов теллурида висмута.

Применяя технологию 3D-печати, учёные создали плёнку размером с лист формата A4, которая отличается высокой производительностью и низкой себестоимостью. Данное устройство преобразует разницу температур между телом и окружающей средой в электричество. Благодаря своей гибкости, разработка может использоваться как на коже, так и в портативных устройствах, например, в фитнес-трекерах.

Руководитель исследования, профессор Чжи-Ган Чен, отметил, что им удалось создать надёжный источник питания для носимых устройств и эффективный способ охлаждения микрочипов. Он также добавил, что разработка открывает перспективы для создания индивидуальных систем терморегуляции, таких как портативные кондиционеры.

Данная технология может быть применима и к другим материалам, например, к селениду серебра, который является ещё более дешёвым и экологичным.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.

