Археологи близки к разгадке места последнего упокоения Клеопатры

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Археологи сделали захватывающие открытия в затонувшем храмовом городе Тапосирис-Магна в Египте. Среди находок — мраморный бюст, возможно, с изображением египетской царицы Клеопатры.

Фото: Wikimedia Commons by Howardhudson is licensed under Public domain бюст богини Исиды

Как писала "Правда.ру", этот древний город считается одним из возможных мест расположения до сих пор не найденной гробницы последней правительницы династии Птолемеев.

Среди других артефактов обнаружены 337 монет с портретом Клеопатры, церемониальные сосуды, амулеты, украшения и некрополь с 20 гробницами-катакомбами. Находки подчёркивают значимость Тапосирис-Магна как важного святилища, посвящённого богам Осирису и Исиде.

Клеопатра, последняя царица Египта, остаётся одной из самых известных фигур древнего мира. Но место её захоронения после драматической смерти в 30 году до н. э. до сих пор является загадкой.

Некоторые исследователи предполагают, что её гробница, а также могила её возлюбленного Марка Антония могут находиться именно в Тапосирис-Магна, расположенном примерно в 40 километрах к западу от Александрии.

С 2002 года команда подводных археологов под руководством Кэтлин Мартинес из Национального университета Колумбии исследует этот затонувший город. За годы работы они нашли множество артефактов, включая мумии с золотыми языками, которые относятся ко временам правления Птолемеев.

Среди самых впечатляющих недавних находок — небольшой мраморный бюст женщины в королевской диадеме. По мнению Мартинес, это может быть изображение Клеопатры, однако учёные не пришли к единому мнению.

Как отметил Мохамед Исмаил Халед из Управления древностей Египта, бюст может представлять и другую царицу или принцессу.

Ещё одна важная находка — бюст мужчины с царским головным убором немес. Он также может быть изображением правителя, однако конкретная личность остаётся неустановленной.

Наряду с бюстами археологи обнаружили множество других артефактов времён Клеопатры: монеты с её изображением, золотое кольцо с символом богини Хатор, амулет-скарабей с надписью "Право Ра получено", церемониальные сосуды и масляные лампы. Эти находки подтверждают важность святилища в Тапосирис-Магна как религиозного центра эпохи Птолемеев.

Раскопки некрополя также принесли интересные открытия. Археологи нашли одну из гробниц под древним маяком города, она состоит из трёх камер. В одной из них уже обнаружены девять мраморных бюстов и другие артефакты. Работы в этом месте продолжаются, и учёные надеются, что однажды именно здесь удастся найти гробницу Клеопатры.

Уточнения

Клеопа́тра VII Филопа́тор (др.-греч. Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ, копт. Ⲕⲗⲉⲱⲡⲁⲧⲣⲁ Ⲫⲓⲗⲟⲡⲁⲧⲱⲣ; около 13 января 69 до н. э., Александрия, Эллинистический Египет — не ранее 10 августа 30 до н. э. и не позднее 12 августа 30 до н. э., Александрия, Эллинистический Египет) — последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (Лагидов).



Неме́с или клафт — царский головной убор в Древнем Египте, один из символов власти египетских фараонов.

