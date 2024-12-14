Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная ошибка в приготовлении риса, которую совершают почти все
Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС
Лимонная кислота в садоводстве: простые советы для домашних огородников
Продукты, которые не такие вредные, как их считают
Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку
"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами
Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году

Археологи близки к разгадке места последнего упокоения Клеопатры

2:59
Наука

Археологи сделали захватывающие открытия в затонувшем храмовом городе Тапосирис-Магна в Египте. Среди находок — мраморный бюст, возможно, с изображением египетской царицы Клеопатры.

бюст богини Исиды
Фото: Wikimedia Commons by Howardhudson is licensed under Public domain
бюст богини Исиды

Как писала "Правда.ру", этот древний город считается одним из возможных мест расположения до сих пор не найденной гробницы последней правительницы династии Птолемеев.

Среди других артефактов обнаружены 337 монет с портретом Клеопатры, церемониальные сосуды, амулеты, украшения и некрополь с 20 гробницами-катакомбами. Находки подчёркивают значимость Тапосирис-Магна как важного святилища, посвящённого богам Осирису и Исиде.

Клеопатра, последняя царица Египта, остаётся одной из самых известных фигур древнего мира. Но место её захоронения после драматической смерти в 30 году до н. э. до сих пор является загадкой.

Некоторые исследователи предполагают, что её гробница, а также могила её возлюбленного Марка Антония могут находиться именно в Тапосирис-Магна, расположенном примерно в 40 километрах к западу от Александрии.

С 2002 года команда подводных археологов под руководством Кэтлин Мартинес из Национального университета Колумбии исследует этот затонувший город. За годы работы они нашли множество артефактов, включая мумии с золотыми языками, которые относятся ко временам правления Птолемеев.

Среди самых впечатляющих недавних находок — небольшой мраморный бюст женщины в королевской диадеме. По мнению Мартинес, это может быть изображение Клеопатры, однако учёные не пришли к единому мнению.

Как отметил Мохамед Исмаил Халед из Управления древностей Египта, бюст может представлять и другую царицу или принцессу.

Ещё одна важная находка — бюст мужчины с царским головным убором немес. Он также может быть изображением правителя, однако конкретная личность остаётся неустановленной.

Наряду с бюстами археологи обнаружили множество других артефактов времён Клеопатры: монеты с её изображением, золотое кольцо с символом богини Хатор, амулет-скарабей с надписью "Право Ра получено", церемониальные сосуды и масляные лампы. Эти находки подтверждают важность святилища в Тапосирис-Магна как религиозного центра эпохи Птолемеев.

Раскопки некрополя также принесли интересные открытия. Археологи нашли одну из гробниц под древним маяком города, она состоит из трёх камер. В одной из них уже обнаружены девять мраморных бюстов и другие артефакты. Работы в этом месте продолжаются, и учёные надеются, что однажды именно здесь удастся найти гробницу Клеопатры.

Уточнения

Клеопа́тра VII Филопа́тор (др.-греч. Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ, копт. Ⲕⲗⲉⲱⲡⲁⲧⲣⲁ Ⲫⲓⲗⲟⲡⲁⲧⲱⲣ; около 13 января 69 до н. э., Александрия, Эллинистический Египет — не ранее 10 августа 30 до н. э. и не позднее 12 августа 30 до н. э., Александрия, Эллинистический Египет) — последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (Лагидов).

Неме́с или клафт — царский головной убор в Древнем Египте, один из символов власти египетских фараонов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Стоит ли заводить британских кошек? Недостатки породы и проблемы со здоровьем
Домашние животные
Стоит ли заводить британских кошек? Недостатки породы и проблемы со здоровьем Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС
Лимонная кислота в садоводстве: простые советы для домашних огородников
Продукты, которые не такие вредные, как их считают
Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку
"РЖД" улучшает условия для путешествий с питомцами
Гидрофобное покрытие для зеркал своими руками
Зачем автопроизводители используют аббревиатуры в названиях своих двигателей
ВТБ запустит оплату по QR-коду за границей уже в 2025 году
Как посадить смородину правильно, чтобы получить хороший урожай
Тренд на холодные гарниры: почему это полезно и как правильно готовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.