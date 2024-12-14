Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты насыщенного и яркого борща: правильная зажарка
Путешественник рассказал про страну с самым дружественным отношением к России
Как сделать авто с пробегом удобнее и технологичнее
Когда и как разделить пион, чтобы растение быстро прижилось
Три вещи, которые стоит убрать из гардероба
Идеальное филе для новогоднего стола: разделываем селёдку
Пуансеттия: идеальный подарок на Новый год с минимальным уходом
Как приучить кота отдыхать ночью и дать себе выспаться
Ипотечный кризис — Россия готовится к снижению на 40% в 2025 году

Искусственный интеллект делает абсурдно точные прогнозы

2:07
Наука

Может ли рентген колена рассказать, как часто вы пьёте пиво или едите мексиканские пережаренные бобы? С точки зрения медицины — нет. Но искусственный интеллект утверждает обратное.

Врачи изучают рентгеновские снимки
Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врачи изучают рентгеновские снимки

В рамках эксперимента исследователи обучили ИИ анализировать рентгеновские снимки коленей и предсказывать, употреблял ли человек пиво или бобы в прошлом году. Результаты удивили: точность составила 73% для пива и 63% для бобов.

Такой эффект объясняется явлением, известным как shortcut-learning. Вместо анализа сложных медицинских связей ИИ использует случайные закономерности в данных, которые не имеют медицинского смысла, но дают верный результат. Например, нейронная сеть учитывала пол, этническую принадлежность пациента и даже особенности места, где был сделан рентген, что и привело к столь неожиданным прогнозам.

Старший автор исследования Питер Шиллинг из Медицинского центра Дартмут-Хичкок предупреждает, что ИИ обладает огромным потенциалом в анализе медицинских данных, но его "прогнозы часто основаны на факторах, не связанных с реальной медициной".

Его команда выяснила, что даже после удаления очевидных данных (например, пола или места обследования) ИИ продолжал находить корреляции.

"Нейронные сети поражают своей способностью находить связи там, где их не должно быть. Но это обманчиво — они решают задачи простыми, случайными способами, игнорируя реальные закономерности", — объясняет первый автор исследования Брэндон Хилл.

Результаты исследования поднимают серьёзный вопрос: можно ли доверять выводам ИИ в медицинской диагностике? Учёные настаивают на необходимости тщательной проверки любых прогнозов, сделанных ИИ, чтобы избежать ложных выводов и последствий. Этот эксперимент показывает, как важно осознавать ограничения технологий, даже таких мощных, как искусственный интеллект.

Уточнения

Пережаренные бобы (исп. frijoles refritos, фрихо́лес рефри́тос) — блюдо из приготовленных и размятых бобов, традиционный массовый продукт питания мексиканской кухни и кухни текс-мекс, хотя рецепты его в этих кухнях имеют некоторые различия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Садоводство, цветоводство
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Последние материалы
Путешественник рассказал про страну с самым дружественным отношением к России
Как сделать авто с пробегом удобнее и технологичнее
Когда и как разделить пион, чтобы растение быстро прижилось
Три вещи, которые стоит убрать из гардероба
Идеальное филе для новогоднего стола: разделываем селёдку
Пуансеттия: идеальный подарок на Новый год с минимальным уходом
Как приучить кота отдыхать ночью и дать себе выспаться
Ипотечный кризис — Россия готовится к снижению на 40% в 2025 году
Волочкова рассказала, как и с кем планирует отметить Новый год
Минус 10 кг за месяц: секрет кардиотренировок для быстрого похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.