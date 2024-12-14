Хот-дог отнимает 36 минут жизни! Какие ещё продукты нас убивают, выяснили учёные

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Мичиганского университета определили, что хот-дог сокращает жизнь в среднем на 36 минут, а если запить его газировкой, отнимите ещё 12 минут.

Фото: pixabay.com by Meditations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бургер

Интересно, что вяленое мясо или прошутто тоже вредно. Это блюдо может сократить жизнь на 24 минуты.

В ходе исследования учёные проанализировали свыше 5800 продуктов питания и оценили их риски для здоровья на основе таких макронутриентов, как пищевые добавки, микроэлементы, жиры, калории и сахар, пишет gazeta.ru.

Однако есть и продукты, которые могут продлить жизнь. Например, некоторые виды рыбы. Они добавляют 28 минут.

Уточнения

Хот-дог (англ. hot-dog, дословно — «горячая собака») — блюдо, состоящее из жареной или приготовленной на пару сосиски, подаваемой в разрезе булочки.

