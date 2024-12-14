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Искривление пространства открывает новые горизонты путешествий во времени

1:49
Наука

Научные исследования о путешествиях во времени продолжают вызывать живой интерес, сочетая физические теории с интригующими концепциями. Вопрос о том, что такое время и как его воспринимать, стал актуален благодаря работам Альберта Эйнштейна.

Черная дыра
Фото: Freepik
Черная дыра

Его теория относительности представила время как четвертое измерение, образующее четырехмерное пространство-время вместе с тремя пространственными измерениями. Согласно этой теории, гравитация имеет способность искривлять пространство-время, что открывает двери для необычного восприятия времени.

Одним из ключевых понятий является "дилатация времени". Это явление иллюстрирует, как скорость движения влияет на восприятие времени. Например, для объекта, движущегося с высокой скоростью, время будет течь медленнее по сравнению с неподвижным наблюдателем. Этот эффект создает иллюзию "путешествия в будущее".

В ходе исследований были разработаны различные теоретические модели, которые помогают понять, как могут быть возможны путешествия во времени. Одной из таких концепций является идея "закрытых временных кривых", впервые предложенная физиком В. Дж. ван Стокумом и позже развитая Куртом Гёделем и другими учеными.

Эти модели предполагают существование особых условий, при которых возвращение в прошлое может стать реальностью. К примеру, это может происходить при помощи вращающейся вселенной или черных дыр, содержащих червоточины.

Таким образом, несмотря на то что теоретические основы для путешествий во времени существуют, практическое применение этих идей остается на стадии научной фантастики.

Уточнения

Путеше́ствие во вре́мени — гипотетическое перемещение человека или каких-либо объектов из настоящего в прошлое или будущее, в частности, с помощью технического устройства, называемого «машиной времени».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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