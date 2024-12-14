Как терпеджемы используют свою маскировку для охоты на мелководье

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Приближающаяся зима ставит перед собой задачи сохранения редких видов птиц, среди которых особое внимание уделяется терпеджему (Ixobrychus minutus). Этот вид, являющийся потомком динозавров, был спасён командой станции спасения птиц "Пернатые друзья". Для оказания необходимой ветеринарной помощи раненых птиц следует аккуратно доставлять на станцию.

Фото: Freepik Птицы в небе

Терпеджем — это одна из самых маленьких охотничьих птиц Европы, отличающаяся элегантными движениями и высокой ловкостью при охоте. Эта птичка предпочитает охотиться на мелководье, где её маскировочная окраска помогает ей незаметно подходить к добыче.

Характерные медленные движения и осторожность делают её эффективным хищником, что позволяет ей ловить рыбу, прежде чем она успевает среагировать.

Несмотря на забавный вид, для терпеджема важна борьба за выживание в естественной среде обитания, состоящей из водных растений и мелководных прудов.

Необходимость защиты этих уникальных птиц стала очевидной, когда в рыболовном пруду была обнаружена особь с повреждённым крылом. Команда станции "Пернатые друзья" быстро отреагировала и забрала птицу для оказания ветеринарной помощи. Доктор Шютц, опытный ветеринар и защитник этого вида, проверил её состояние.

Поведение терпеджема привлекает внимание и восхищает: его осторожные движения и острый клюв делают его потенциально опасным хищником. Однако важно помнить о необходимости осторожности при контакте с этими птицами, так как их защита вредит не только самим терпеджемам, но и экосистемам, в которых они живут.

Терпеджем находится под охраной в Венгрии, и его естественная среда обитания, включая камыши и болота, подвергается угрозам, что ведёт к снижению популяции. Специалисты на станциях спасения помогают не только самим птицам, но и акцентируют внимание на важности сохранения их мест обитания.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

