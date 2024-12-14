Как древние скрещивания повлияли на человеческую эволюцию

Два крупных исследования проливают свет на эволюционную связь между неандертальцами и современным человеком. Эти работы охватывают период последних 50 000 лет и подтверждают, что гены неандертальцев начали интегрироваться в геном Homo sapiens задолго до исчезновения этого древнего вида около 42 000 лет назад.
Современные методы генетического анализа позволили исследователям реконструировать хронологию взаимодействий двух видов. Установлено, что первый значительный обмен генами между неандертальцами и Homo sapiens начался примерно 50 000 лет назад и длился около 7000 лет.
Примерно 2% генома современных людей, не относящихся к африканским популяциям, до сих пор содержат неандертальские гены, что указывает на важность этих взаимодействий для адаптации к окружающей среде.
Исследование, проведённое международной командой учёных, выявило, что некоторые из этих генов способствовали развитию иммунитета, метаболизма и пигментации кожи, что давало современному человеку определённые преимущества в суровых условиях.
Другое исследование сосредоточилось на изучении семейных связей древних Homo sapiens. Анализ ДНК останков, найденных в пещерах Германии и Чехии, показал, что эти люди, жившие 42 000-49 500 лет назад, состояли в близком родстве. Среди них была мать и её дочь, а также другие биологические родственники.
Неандертальское происхождение этих древних людей подчёркивает долгосрочные генетические последствия контактов между видами. Такие исследования дают новое понимание, как эти взаимодействия повлияли на эволюцию и адаптацию Homo sapiens, включая развитие черт, которые до сих пор играют роль в нашем организме.
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