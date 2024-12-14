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Как древние скрещивания повлияли на человеческую эволюцию

2:01
Наука

Два крупных исследования проливают свет на эволюционную связь между неандертальцами и современным человеком. Эти работы охватывают период последних 50 000 лет и подтверждают, что гены неандертальцев начали интегрироваться в геном Homo sapiens задолго до исчезновения этого древнего вида около 42 000 лет назад.

Первобытный человек
Фото: Freepik
Первобытный человек

Современные методы генетического анализа позволили исследователям реконструировать хронологию взаимодействий двух видов. Установлено, что первый значительный обмен генами между неандертальцами и Homo sapiens начался примерно 50 000 лет назад и длился около 7000 лет.

Примерно 2% генома современных людей, не относящихся к африканским популяциям, до сих пор содержат неандертальские гены, что указывает на важность этих взаимодействий для адаптации к окружающей среде.

Исследование, проведённое международной командой учёных, выявило, что некоторые из этих генов способствовали развитию иммунитета, метаболизма и пигментации кожи, что давало современному человеку определённые преимущества в суровых условиях.

Другое исследование сосредоточилось на изучении семейных связей древних Homo sapiens. Анализ ДНК останков, найденных в пещерах Германии и Чехии, показал, что эти люди, жившие 42 000-49 500 лет назад, состояли в близком родстве. Среди них была мать и её дочь, а также другие биологические родственники.

Неандертальское происхождение этих древних людей подчёркивает долгосрочные генетические последствия контактов между видами. Такие исследования дают новое понимание, как эти взаимодействия повлияли на эволюцию и адаптацию Homo sapiens, включая развитие черт, которые до сих пор играют роль в нашем организме.

Уточнения

Скре́щивание (гибридизация) — естественное или искусственное соединение двух наследственно различающихся генотипов посредством оплодотворения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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