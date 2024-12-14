В океанских глубинах обнаружили нового хищника

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На глубине более 8000 метров в районе Атакамского жёлоба в Тихом океане был открыт новый вид крупных амфипод — Dulcibella camanchaca. Это первое хищное ракообразное, найденное в такой экстремальной среде, что делает его уникальным в мире морских обитателей.

Фото: Freepik Дно океана

Исследование, проведённое учёными из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) и Института океанографии Университета Консепсьона в Чили, раскрывает необычайные способности этого существа.

Жизнь в хадальной зоне океана характеризуется полным отсутствием света, высоким давлением и дефицитом пищи, однако здесь процветают уникальные виды. Dulcibella camanchaca достигает длины около 4 см и оснащена специальными выростами, которые позволяют эффективно ловить добычу.

Исследование показало, что этот вид обладает исключительными адаптациями, помогая ему выживать в одном из самых сложных мест на Земле.

Атакамский жёлоб, расположенный у берегов северного Чили, отличается эндемическими экосистемами. Это место, удалённое от других глубоководных районов, служит домом для видов, которые не встречаются больше нигде.

Исследование ДНК и морфологии подтвердило, что Dulcibella camanchaca не только новый вид, но и новый род, что подчеркивает биологическое значение этой экосистемы.

Образцы нового вида были собраны в ходе экспедиции Integrated Deep-Ocean Observing System (IDOOS) в 2023 году с использованием аппаратов, оснащённых ловушками с приманкой. После подъёма на поверхность ракообразные были заморожены и детально исследованы.

Изучение этого вида позволяет получить ценную информацию о механизмах эволюции и адаптации живых организмов к экстремальным условиям океанических глубин.

Развитие технологий исследования глубоководных экосистем обещает принести новые открытия, которые помогут лучше понять и сохранить хрупкие морские сообщества, находящиеся под угрозой из-за загрязнения и изменения климата.

Уточнения

Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

