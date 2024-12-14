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Китай внедряет новые технологии охраны порядка: искусственный интеллект против преступности

1:37
Наука

На улицах Китая появился автономный сферический робот RT-G, который представляет собой сочетание передовых технологий и инновационного подхода к обеспечению безопасности. Этот робот, разработанный компанией Logon Technology, оснащён системой искусственного интеллекта и способен выполнять сложные задачи, характерные для правоохранительных органов.

Полиция Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Krokodyl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Полиция Китая

RT-G весит 125 килограммов, выдерживает давление до четырёх тонн и развивает скорость до 35 километров в час. Уникальная сферическая форма позволяет ему легко передвигаться по суше и воде.

Встроенные системы распознавания лиц дают возможность идентифицировать подозреваемых и фиксировать подозрительное поведение. В случае необходимости робот может использовать нелетальные средства: газовые устройства, гранаты и системы акустического воздействия.

RT-G уже успешно используется в нескольких китайских городах. Видеозаписи демонстрируют, как робот эффективно сотрудничает с сотрудниками полиции, преследует и блокирует нарушителей. Эта система продолжает линию роботизированных решений в Китае, начатую роботом Lynx, который совмещает функции ходьбы и передвижения на колёсах.

Развитие подобных технологий вызывает много дискуссий о балансе между безопасностью и конфиденциальностью. Тем не менее, Китай активно внедряет инновации, устанавливая новые стандарты в области городской безопасности.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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