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Спасение Арктики: можно ли заморозить глобальное потепление

1:40
Наука

В канадской Арктике проводится амбициозный эксперимент, целью которого является замедление процесса таяния морского льда. Британский стартап Real Ice разрабатывает методику утолщения льда с помощью электрических насосов, которые закачивают морскую воду под лёд. На поверхности вода замерзает, формируя новый слой льда, что позволяет укрепить и увеличить его толщину.

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Первые испытания показали многообещающие результаты. В зимний период удалось добавить до 20 дюймов льда в некоторых местах. На следующем этапе проект планируется масштабировать с использованием дронов, работающих на зелёном водороде. Их задача — автоматизировать процесс заморозки, не нарушая экосистему.

Тем не менее проект вызывает множество споров. Некоторые эксперты указывают на его высокую стоимость, потенциальные риски для окружающей среды и сомнительную масштабируемость. Реализация проекта потребует не только огромных финансовых вложений, но и тщательной оценки возможных побочных эффектов.

Сторонники считают проект единственным шансом защитить арктическую экосистему, которая с каждым годом теряет всё больше морского льда. Противники, в свою очередь, указывают на необходимость сосредоточиться на борьбе с первопричиной климатического кризиса — использованием ископаемого топлива.

Несмотря на полярные мнения, Real Ice намерен продолжать исследования. По мнению руководства компании, бездействие приведёт к куда более серьёзным последствиям для планеты.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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