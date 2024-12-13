Физические упражнения полезны не только для тела, но и для мозга

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Физическая активность давно известна своими положительными эффектами: укрепление мышц, костей, сосудов и иммунитета. Теперь ученые из MIT сделали новое открытие: упражнения способствуют росту нейронов.

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Исследование показало, что во время сокращения мышцы выделяют биохимические сигналы — миокины, которые усиливают рост нейронов в четыре раза по сравнению с теми, кто не подвергался их воздействию.

Но на этом открытия не заканчиваются. Исследователи выяснили, что нейроны реагируют не только на биохимию, но и на физические силы. Моделируя растяжение и сокращение мышц, ученые добились такого же роста нейронов, как при воздействии миокинов. Этот двойной механизм — биохимический и механический — открывает перспективы для разработки новых методов лечения нервных травм и заболеваний.

Прорыв в регенерации нервов

Результаты исследования, опубликованного в Advanced Healthcare Materials, свидетельствуют о важной роли мышц в процессе восстановления нервной ткани. Руководитель проекта Риту Раман подчеркивает:

"Если мы стимулируем мышцы, мы можем помочь нервам восстанавливаться, возвращая подвижность людям с травмами или болезнями, такими как БАС."

Команда MIT провела серию экспериментов, чтобы исследовать этот процесс на клеточном уровне. Они стимулировали мышечные ткани мышей светом, чтобы имитировать упражнения, и анализировали воздействие выделяемых миокинов на нейроны. Результаты показали не только ускоренный рост, но и функциональное созревание нейронов.

Физическая нагрузка без химии

Ученые также проверили, могут ли механические силы, такие как растяжение, стимулировать рост нейронов. Используя специальные магнитные устройства, они "тренировали" нейроны мягкими растяжениями. Этот метод оказался столь же эффективным, как и воздействие миокинов.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.



Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

