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В Китае нашли способ ускорить производство стали в 3600 раз

2:12
Наука

Китайские ученые совершили промышленный прорыв, разработав метод производства стали, не использующий уголь и в 3600 раз превосходящий по скорости традиционные технологии. Это открытие может стать ключевым шагом к экологически устойчивой промышленности.

Сталелитейный цех на металлургическом заводе
Фото: commons.wikimedia.org by Inna67895, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сталелитейный цех на металлургическом заводе

Как работает новый метод?

На протяжении десятилетия группа китайских ученых совершенствовала способ производства стали, который позволяет завершить процесс за 3-6 секунд, вместо привычных 5-6 часов.

Ключевая технология заключается во введении мелко измельчённого железорудного порошка в горячий доменный печь с использованием так называемой "вихревой ланцы". В результате происходит "химическая реакция взрывного характера", которая образует капли чистого жидкого железа. Они стекают на дно печи, превращаясь в сырьё, готовое для дальнейшей обработки в сталь.

Экологическая и экономическая выгода

Одна из главных особенностей нового метода — отказ от использования угля. Это не только снижает углеродный след, но и позволяет сократить энергетические затраты на треть. Новая технология особенно полезна для переработки низкокачественной железной руды, которой у Китая в избытке, что снижает зависимость страны от импорта руды из Австралии, Бразилии и Африки.

Если эта технология будет внедрена на всех металлургических предприятиях Китая, то это повлияет на глобальную промышленность. Сталь, произведённая по новому методу, станет более конкурентоспособной за счёт меньшего углеродного следа, что может укрепить позиции Китая как лидера в автомобилестроении и других отраслях.

Возможные последствия для мировой экономики

Китай, будучи крупнейшим производителем стали в мире, может существенно увеличить темпы и объёмы её производства, что, вероятно, изменит глобальные балансы в промышленности. Снижение затрат на производство и повышение экологической устойчивости сделают китайскую сталь ещё более привлекательной на международных рынках.

Уточнения

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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