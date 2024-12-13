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Только 0,1% людей видят число на этой картинке: попробуйте и вы

1:25
Наука

Вы когда-нибудь задумывались, почему наши глаза иногда видят то, чего нет? Визуальные иллюзии — это потрясающее явление, которое заставляет мозг ошибаться в оценке того, что он видит. Они обманывают нас, используя наши привычки восприятия и ожидания, основанные на прошлом опыте.

Иллюзия
Фото: lagazzettadelserchio.it is licensed under Public domain
Иллюзия

Как работают визуальные иллюзии?

Суть оптических иллюзий в том, чтобы "перехитрить" наш мозг. Например, когда свет попадает на сетчатку глаза, мозг мгновенно интерпретирует полученную информацию, создавая изображение. Но в случае иллюзий наши ожидания и реальность не совпадают.

Существует множество типов иллюзий:

  • Природные, например миражи.
  • Геометрические, где линии кажутся искривленными.
  • Цветовые, играющие с нашим восприятием оттенков.

Задача для избранных

Теперь о самой загадке: сможете ли вы увидеть число, спрятанное в узоре? Только 0,1% людей справляются с этим тестом. Инструкция проста: расслабьтесь, не моргайте и смотрите под разными углами. Если всё сделать правильно, перед вами должно появиться число — 17.

Если это не удалось с первого раза, не расстраивайтесь. Иногда помогает закрытие глаз: после открытия мозг может по-новому интерпретировать изображение.

Уточнения

Парейдоли́я парейдоли́ческая иллю́зия, лат. Pareidoliae (от др.-греч. παρά — «рядом, около; отклонение от чего-либо» + εἴδωλον — «изображение») — разновидность зрительных иллюзий.

Тест (от англ. test «испытание, проверка») или испытание — способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством помещения системы в разные ситуации и отслеживание доступных наблюдению изменений в ней.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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