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Новая модель ИИ от Google предсказывает погоду лучше синоптиков

1:30
Наука

Google представила новую модель Искусственного Интеллекта, которая предсказывает погоду лучше традиционных прогнозов.

Снег
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снег

Новый искусственный интеллект от Google

• DeepMind представил модель GenCast, которая предсказывает погоду лучше традиционных систем.

• GenCast обучается на исторических данных о погоде за 40 лет.

Преимущества GenCast

• GenCast обеспечивает более быстрые и точные прогнозы на 15 дней.

• Модель не ограничивается изучением динамики атмосферы, а использует машинное обучение.

Тестирование и результаты

• GenCast протестирован на 1320 погодных явлениях за 2019 год.

• Модель превзошла модель ECMWF ENS в 97,2% случаев.

Особенности GenCast

• GenCast генерирует 50 или более прогнозов.

• Модель может сгенерировать прогноз за восемь минут на Google Cloud TPU v5.

Значение для науки и общества

• Быстрые и точные прогнозы важны для спасения жизней и инфраструктуры.

• Более точные прогнозы могут помочь в зелёной энергетике.

Будущее прогнозирования погоды

• Прогнозирование погоды находится на грани фундаментального сдвига.

• Исследовательская группа планирует обнародовать данные для поддержки глобального сообщества.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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