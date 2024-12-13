Новая модель ИИ от Google предсказывает погоду лучше синоптиков

Google представила новую модель Искусственного Интеллекта, которая предсказывает погоду лучше традиционных прогнозов.
Новый искусственный интеллект от Google
• DeepMind представил модель GenCast, которая предсказывает погоду лучше традиционных систем.
• GenCast обучается на исторических данных о погоде за 40 лет.
Преимущества GenCast
• GenCast обеспечивает более быстрые и точные прогнозы на 15 дней.
• Модель не ограничивается изучением динамики атмосферы, а использует машинное обучение.
Тестирование и результаты
• GenCast протестирован на 1320 погодных явлениях за 2019 год.
• Модель превзошла модель ECMWF ENS в 97,2% случаев.
Особенности GenCast
• GenCast генерирует 50 или более прогнозов.
• Модель может сгенерировать прогноз за восемь минут на Google Cloud TPU v5.
Значение для науки и общества
• Быстрые и точные прогнозы важны для спасения жизней и инфраструктуры.
• Более точные прогнозы могут помочь в зелёной энергетике.
Будущее прогнозирования погоды
• Прогнозирование погоды находится на грани фундаментального сдвига.
• Исследовательская группа планирует обнародовать данные для поддержки глобального сообщества.
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