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Мраморные пещеры: тысячи лет истории, созданные водой и временем

1:56
Наука

Мраморные пещеры, расположенные на берегу бирюзового ледникового озера в регионе Айсен на юге Чили, представляют собой настоящее чудо природы. Их стены, отражающие цвет воды, создают завораживающие узоры, которые меняются в зависимости от освещения.

Шемахинская пещера, Челябинская область
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Averchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шемахинская пещера, Челябинская область

Эти удивительные пещеры сформировались около 10–15 тысяч лет назад, когда ледники отступили, оставив каменные стены под воздействием воды.

Первоначально пещеры были образованы из известняка, но под влиянием высокого давления и температур он превратился в мрамор. Со временем вода медленно растворяла минералы, создавая гладкие, изогнутые стены с уникальными минеральными рисунками.

Мраморные пещеры лежат у берегов озера Хенераль-Каррера, вода которого благодаря ледниковому илу приобретает яркий лазурный оттенок.

Этот природный феномен объясняется тем, что мельчайшие частицы ила поглощают короткие волны света, такие как фиолетовые и синие, и отражают светло-голубой и зелёный, придавая воде характерный цвет.

Чтобы добраться до пещер, необходимо пересечь озеро — доступ к ним возможен только по воде. Лучший способ исследовать пещеры — на каяке, который позволяет проникнуть внутрь извилистых туннелей и насладиться их волшебной атмосферой.

Как отметил профессор геологии Франсиско Эрве Алламан, образование этих пещер стало возможным благодаря тектоническим движениям, которые привели известняк ближе к экватору.

Под воздействием давления и температуры порода перекристаллизовалась, создав мрамор с неповторимыми прожилками.

Необычная структура пещер, их ледниковое происхождение и ледяная бирюзовая вода привлекают исследователей и туристов со всего мира.

Уточнения

Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile, [reˈpuβlika ðe ˈʧile]) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере — с Перу, на северо-востоке — с Боливией.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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