Как Китай опередит НАСА в гонке за марсианские образцы

Китай готовится стать первой страной, которая доставит образцы с Марса на Землю, опередив США и Европейское космическое агентство.
Миссия под названием "Тяньвэнь-3", запланированная на 2028 год, включает посадочный модуль, аппарат для подъема образцов, орбитальный аппарат и возвращаемый модуль. Цель миссии — найти следы возможной древней жизни на Марсе.
Исследователи из Лаборатории исследования дальнего космоса выбрали равнину Хриса и равнину Утопия как основные зоны посадки.
Эти регионы обладают благоприятной топографией и потенциально содержат следы древней марсианской жизни. Для сбора образцов возможно применение новейших технологий, таких как вертолеты и шестиногие роботы.
Камни и отложения, которые планируется вернуть на Землю в 2031 году, будут исследоваться с помощью масс-спектрометрии и изотопного анализа. Эти методы позволят детально изучить химический состав образцов и искать доказательства присутствия микроорганизмов в прошлом.
Если миссия пройдет успешно, Китай обгонит совместный проект НАСА и ЕКА по доставке марсианских образцов на Землю на десятилетие.
Их проект MSR отложен до 2030-х годов, а доставка образцов ожидается не раньше 2040 года.
Ранее Китай уже продемонстрировал свои успехи в космосе: миссия "Чанъэ-6" доставила первые образцы с обратной стороны Луны.
Это открытие подтвердило недавнюю вулканическую активность на Луне, возраст которой оценивается в 2,8 миллиарда лет.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.