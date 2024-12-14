Как Китай опередит НАСА в гонке за марсианские образцы

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай готовится стать первой страной, которая доставит образцы с Марса на Землю, опередив США и Европейское космическое агентство.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov/ by NASA/JPL-Caltech is licensed under Commons, the free media repository Mars Perseverance Rover

Миссия под названием "Тяньвэнь-3", запланированная на 2028 год, включает посадочный модуль, аппарат для подъема образцов, орбитальный аппарат и возвращаемый модуль. Цель миссии — найти следы возможной древней жизни на Марсе.

Исследователи из Лаборатории исследования дальнего космоса выбрали равнину Хриса и равнину Утопия как основные зоны посадки.

Эти регионы обладают благоприятной топографией и потенциально содержат следы древней марсианской жизни. Для сбора образцов возможно применение новейших технологий, таких как вертолеты и шестиногие роботы.

Камни и отложения, которые планируется вернуть на Землю в 2031 году, будут исследоваться с помощью масс-спектрометрии и изотопного анализа. Эти методы позволят детально изучить химический состав образцов и искать доказательства присутствия микроорганизмов в прошлом.

Если миссия пройдет успешно, Китай обгонит совместный проект НАСА и ЕКА по доставке марсианских образцов на Землю на десятилетие.

Их проект MSR отложен до 2030-х годов, а доставка образцов ожидается не раньше 2040 года.

Ранее Китай уже продемонстрировал свои успехи в космосе: миссия "Чанъэ-6" доставила первые образцы с обратной стороны Луны.

Это открытие подтвердило недавнюю вулканическую активность на Луне, возраст которой оценивается в 2,8 миллиарда лет.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

