Редкая монета с изображением убийцы Цезаря продана за 2 млн долларов

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Золотая монета с изображением римского сенатора Марка Юния Брута, который с группой сообщников принимал участие в убийстве Гая Юлия Цезаря, была продана за 1,98 миллиона евро (чуть более 2 миллионов долларов США), что почти вдвое превысило предварительную оценку.

Фото: Wikimedia Commons by cgb.fr is licensed under Public domain Марк Брут, серебряная монета

На аверсе изображён профиль Брута, обрамлённый лавровым венком. На реверсе — нагрудник, шлем, щит и копья — символы военных побед. Золотая монета ауреус, или аурей, имевшая хождение в Древнем Риме, была отчеканена в 43 или 42 году до н. э., вскоре после убийства Цезаря в 44 году до н. э. На нашем фото: серебряная монета с изображением Брута.

"Аурей Брута — одна из самых редких и значимых древних монет, которая представляет собой момент, определивший историю Римской империи", — сказал в интервью Artnet основатель аукционного дома Numismatica Genevensis SA Ален Барон.

Золотая монета была "отчеканена не в Риме, а на монетном дворе, который сопровождал Брута и его армию, когда он пытался захватить власть после убийства Юлия Цезаря", — сообщил в беседе с Agence France-Presse глава аукционного дома Фрэнк Бальдаччи.

Он добавил, что ауреус имел "пропагандистское значение", изображение лаврового венка говорит о том, что Брут был "тем, кто хотел провозгласить себя императором". Брут не носил этот титул, хотя рядом с его лицом выгравированы три литеры IMP — сокращение от imperator.

По словам Кристины Киллгроув из Live Science, Брут использовал эти монеты, чтобы платить своим солдатам, а золотой ауреус был примерно равен месячному солдатскому жалованью. Чеканили монеты недолго. Отправившийся в изгнание Брут погиб во время битвы при Филиппах в 42 году до н. э.

Проданный золотой ауреус из коллекции итальянского политика XX века Джузеппе Мадзини, один из 17 сохранившихся экземпляров. Перед продажей Бальдаччи сообщил AFP, что торги "могут быть довольно высокими" и добавил, что этот крошечный золотой артефакт — "да Винчи среди римских монет".

Pravda.Ru ранее писала: Редкая монета в честь убийства Цезаря выставлена на аукцион

По данным AFP, когда 9 декабря начался аукцион, восемь участников вступили в ожесточённую онлайн-войну за право выкупа. В конечном итоге монета досталась неназванному европейскому коллекционеру.

Несмотря на высокую цену аурея, подлинность его — предмет споров. Почти десять лет назад журнал Numismatic Chronicle опубликовал статью, в которой анализировались характеристики редкой монеты и отмечались некоторые несоответствия в её дизайне.

Барон рассказал Live Science, что ни один из экспертов, видевших монету, "никогда не подвергал сомнению подлинность аурея", добавив, что он был сертифицирован компанией Numismatic Guaranty.

Уточнения

Марк Ю́ний Брут (лат. Marcus Junius Brutus; зима 85 года до н. э., Рим — 23 октября 42 года до н. э., у Филипп, Македония) — римский политический деятель и военачальник из плебейского рода Юниев, известный в первую очередь как убийца Гая Юлия Цезаря.



Ауреус реже аурей (лат. aureus — золотой) — древнеримская золотая монета, введённая в обращение во время Второй Пунической войны.



Би́тва при Фили́ппах (октябрь 42 года до н. э.) — решающее сражение гражданской войны 44—42 гг. до н. э. возле древнего македонского города Филиппы между войсками цезарианцев (второго триумвирата) во главе с Марком Антонием и Октавианом Цезарем и войсками республиканцев Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина, в которой победу одержали триумвиры.



А́верс (фр. avers, от лат. adversus — «обращённый лицом») — лицевая, главная сторона монет и медалей, противоположная реверсу.

