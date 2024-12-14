Почему волны тепла в океанах смертельно опасны для птиц

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Мурресы, напоминающие летающих пингвинов, привлекают внимание своей грацией и умением нырять за рыбой.

Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ остров

Эти морские птицы проводят большую часть жизни в океане, но возвращаются на скалы и острова для размножения. Несмотря на их крепкое телосложение, мурресы остро реагируют на изменения в океане.

Исследования, проведённые в рамках программы "Гражданская наука" Университета Вашингтона, показали, как глобальное потепление влияет на их популяции.

В 2020 году участники проекта COASST зафиксировали массовую гибель обыкновенных тупиков на Аляске и Западном побережье США. Было обнаружено более 62 000 тушек птиц, а в некоторых районах их число превышало норму в тысячу раз.

Анализ данных с 2008 по 2022 годы, показал катастрофические последствия волны тепла 2014-2016 годов, известной как "тёплая клякса". Колонии птиц на Аляске сократились на 50-75%, что стало крупнейшим спадом численности за последние десятилетия.

Согласно исследованию, проведённому Хизер Реннер, биологом Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, погибло около 4 миллионов обыкновенных тупиков — половина их мировой популяции.

Причиной гибели стал не тепловой стресс, а резкое снижение кормовой базы из-за изменений в пищевой цепи.

"Подобные волны тепла могут вызвать необратимые изменения в экосистемах" — отметила Джулия Пэрриш, профессор биологии и водных наук Университета Вашингтона.

Результаты исследований показывают, что потепление океанов, вызванное изменением климата, приводит к более частым и интенсивным случаям гибели морских птиц.

По словам учёных, популяциям мурресов и других морских хищников потребуется не менее трёх лет на восстановление после подобных аномалий.

Однако, в случае с тупиками на Аляске, даже спустя семь лет после "тёплой кляксы" восстановления не наблюдается, что вызывает серьёзные опасения за их будущее.

Уточнения

Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski) — самый северный и крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки. В Беринговом проливе имеет морскую границу с Россией. Столица штата — город Джуно.

