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Старость не в радость: учёные выяснили в каком возрасте ваш питомец становится пожилым

2:49
Наука

Британские и венгерские исследователи провели масштабное исследование, чтобы определить, в каком возрасте собаки считаются пожилыми, и какие заболевания чаще всего им досаждают. Анализ обширной базы данных ветеринарных карт позволил ученым получить интересные результаты.

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

Выяснилось, что большинство собак попадают в категорию "пожилых" после 7,25 лет. Средний возраст 832 собак, отмеченных ветеринарами как "старческие", составил 12,5 лет. Однако возрастные рамки значительно варьируются в зависимости от породы.

Так, мелкие породы, например, джек-рассел-терьеры, в среднем доживали до 14,1 года, прежде чем их относили к пожилым. Крупные собаки, такие как лабрадоры-ретриверы, в среднем переходили в категорию "пожилых" в возрасте от 10,5 до 13,6 лет, чаще всего около 12 лет. У собак смешанных пород этот порог составил примерно 13,2 года, у бордер-колли — 12,7 года, а у кокер-спаниелей — 11,7 года.

Исследователи также выявили пять наиболее распространенных проблем со здоровьем у стареющих собак. Лишний или недостаточный вес, а также резкое изменение массы тела наблюдались у 35% пожилых собак. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие как скованность и ограниченная подвижность, встречались у 33% питомцев. Заболевания зубов, от зубного камня до пародонтита, диагностировали примерно у 31% пожилых собак, причем у кокер-спаниелей вероятность этих заболеваний оказалась в 2,7 раза выше, чем у собак смешанных пород.

Кожные проблемы (уплотнения, инфекции, выпадение шерсти) и нарушения пищеварения заняли четвертое и пятое места соответственно, встречаясь у 28% и 22% стареющих животных.

Авторы исследования подчеркнули важность полученных данных для владельцев собак. Эта информация поможет им лучше подготовиться к возрастным изменениям своих питомцев. Ученые рекомендуют регулярные ветеринарные осмотры и профилактический уход, поскольку возрастные проблемы часто взаимосвязаны и со временем усугубляются.

Хотя в данном исследовании онкологические заболевания не рассматривались, предыдущие работы ученых выявили породы собак с наибольшим и наименьшим риском развития рака, а также породы, представители которых склонны к более ранней смертности.

Уточнения

Ста́рость — период жизни от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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