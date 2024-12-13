Сытость под контролем: учёные представили революционный метод борьбы с ожирением

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Массачусетского технологического института разработали инновационное решение для борьбы с глобальной проблемой здравоохранения, связанной с ожирением. Об этом сообщает «Царьград»

Фото: Pexels by Tim Samuel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Неправильное питание

Новый прибор, получивший название OSIRIS, предназначен для регулирования потребления пищи и помощи пациентам в достижении здорового веса.

Согласно разработчикам, устройство OSIRIS имеет форму шара, который расширяется перед приёмом пищи, вызывая ощущение сытости, и сжимается после еды, предотвращая привыкание. Такой подход позволяет пациентам сократить объём потребляемой пищи и бороться с ожирением.

Результаты экспериментов показали, что испытуемые, использовавшие устройство OSIRIS, смогли снизить количество съедаемой пищи на 60%. Учёные выражают надежду, что их изобретение поможет многим людям не только избавиться от лишних килограммов, но и поддерживать здоровый вес в долгосрочной перспективе.

Разработчики уверены, что система OSIRIS имеет большой потенциал в борьбе с ожирением и может стать важным инструментом в руках врачей и пациентов. Благодаря этому устройству, люди смогут лучше контролировать своё питание и вести более здоровый образ жизни.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

