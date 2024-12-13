Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталья Бочкарёва неожиданно поддержала Павла Прилучного в конфликте с Агатой Муцениеце: что сказала актриса
Рэпер T-Killah честно ответил на вопрос, унижал ли MIA BOYKA из-за лишнего веса
Идеальный комплект одежды для тренировок в холодную погоду
Три способа сделать гречку вкуснее и ярче
Конфликтного тигра планируют отловить в Приморье
Старость не в радость: учёные выяснили в каком возрасте ваш питомец становится пожилым
Живая змея: стоит ли дарить ее на Новый год 2025
Стало известно, во сколько Клаве Коке обошёлся ремонт в квартире за 60 млн рублей
Анна Хилькевич раскрыла, почему не показывает публике третью дочь

Сытость под контролем: учёные представили революционный метод борьбы с ожирением

1:24
Наука

Учёные из Массачусетского технологического института разработали инновационное решение для борьбы с глобальной проблемой здравоохранения, связанной с ожирением. Об этом сообщает «Царьград»

Неправильное питание
Фото: Pexels by Tim Samuel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Неправильное питание

Новый прибор, получивший название OSIRIS, предназначен для регулирования потребления пищи и помощи пациентам в достижении здорового веса.

Согласно разработчикам, устройство OSIRIS имеет форму шара, который расширяется перед приёмом пищи, вызывая ощущение сытости, и сжимается после еды, предотвращая привыкание. Такой подход позволяет пациентам сократить объём потребляемой пищи и бороться с ожирением.

Результаты экспериментов показали, что испытуемые, использовавшие устройство OSIRIS, смогли снизить количество съедаемой пищи на 60%. Учёные выражают надежду, что их изобретение поможет многим людям не только избавиться от лишних килограммов, но и поддерживать здоровый вес в долгосрочной перспективе.

Разработчики уверены, что система OSIRIS имеет большой потенциал в борьбе с ожирением и может стать важным инструментом в руках врачей и пациентов. Благодаря этому устройству, люди смогут лучше контролировать своё питание и вести более здоровый образ жизни.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Министр обороны США из команды Трампа обещает Ближнему Востоку новый крестовый поход Андрей Николаев ВКС РФ нанесли ответный удар за Таганрог. Орешник не задействуют из-за позиции Трампа Любовь Степушова Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Последние материалы
Молодая невеста Лепса вернулась в Россию из Лондона перед новогодними праздниками
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Отращивание волос для мужчин: что поможет ускорить процесс
Сытость под контролем: учёные представили революционный метод борьбы с ожирением
Как легко вырастить тыкву: секреты успешного ухода
Подкормки, которые гарантируют обильный урожай вишни
Трамп может поставить крест на экономике США из-за торговой войны с Китаем
Закрученные листья у томатов: спасаем урожай вовремя
Секрет пышного цветения пионов: простые советы
Секреты успешного размножения роз из букета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.