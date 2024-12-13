Зимняя сказка или снежный кошмар: Москва и Подмосковье утонут в сугробах

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца столица и область готовятся к настоящему снежному апокалипсису. В ближайшие выходные высота снежного покрова в Москве может достичь почти 30 сантиметров, а в Подмосковье — 40 сантиметров. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Фото: commons.wikimedia.org by Arya mani mani, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Снег

По его словам, предстоящие выходные обещают быть по-настоящему зимними. В ночь на субботу, которая будет ясной и морозной, температура воздуха опустится до -14...-9 градусов. Днем же теплый фронт принесет обильные снегопады. В результате к субботе снежный покров в Москве увеличится до 22 сантиметров, а к воскресенью — почти до 30 сантиметров, что вдвое превышает среднестатистические показатели для декабря.

В Клину, где на данный момент зафиксирован самый высокий снежный покров в Подмосковье (29 сантиметров), к концу выходных высота сугробов достигнет 40 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся и на следующей неделе. В целом декабрь обещает быть богатым на осадки.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

