Зимняя сказка или снежный кошмар: Москва и Подмосковье утонут в сугробах

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Евгения Тишковца столица и область готовятся к настоящему снежному апокалипсису. В ближайшие выходные высота снежного покрова в Москве может достичь почти 30 сантиметров, а в Подмосковье — 40 сантиметров. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".
По его словам, предстоящие выходные обещают быть по-настоящему зимними. В ночь на субботу, которая будет ясной и морозной, температура воздуха опустится до -14...-9 градусов. Днем же теплый фронт принесет обильные снегопады. В результате к субботе снежный покров в Москве увеличится до 22 сантиметров, а к воскресенью — почти до 30 сантиметров, что вдвое превышает среднестатистические показатели для декабря.
В Клину, где на данный момент зафиксирован самый высокий снежный покров в Подмосковье (29 сантиметров), к концу выходных высота сугробов достигнет 40 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся и на следующей неделе. В целом декабрь обещает быть богатым на осадки.
Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.