Мозг на заказ: возможен ли прорыв в лечении депрессии

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2:01
Наука

Представьте себе: внедрение нового паттерна мозговой активности, способного ускорить обучение или облегчить жизнь при психических расстройствах, без хирургического вмешательства и сложных манипуляций.

Нейросеть
Фото: Flickr by Liam Huang, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нейросеть

Эта идея, больше похожая на сюжет научной фантастики, становится реальностью благодаря работе ученых, которые продемонстрировали новый способ обучения мозга — создание паттернов активности с помощью нейронной обратной связи.

Как работает "лепка" мозга?

Обучение обычно связано с изменением мозга через опыт, однако учёным удалось напрямую внедрить новый паттерн активности и наблюдать, как он влияет на поведение. Метод использует функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) в реальном времени и нейрообратную связь.

Участники исследования наблюдали абстрактные объекты, проецируемые на экран в аппарате фМРТ.

Им предлагалось представить себе ментальное состояние, способное повлиять на видимое изображение, даже без объяснения, как это сделать. Если их мозг успешно формировал необходимый паттерн активности, объект на экране переставал дрожать.

Одна из особенностей метода — формирование новых категорий визуальных объектов без осознанного понимания.

"Результаты подтверждают, что обучение возможно даже вне осознания, что открывает новые горизонты для работы с неявной обработкой информации.” — объясняет Джонатан Коэн, когнитивный нейробиолог из Принстона.

Практическое применение

Метод перспективен для лечения психических расстройств и нарушений развития, таких как депрессия, аутизм и зрительная агнозия. Цель — привести работу мозга пациентов в соответствие с нормотипичными паттернами.

В долгосрочной перспективе метод может стать частью терапевтических программ, либо самостоятельным, либо в сочетании с существующими подходами.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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