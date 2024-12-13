От часов до минут: оценку экологических катастроф ускорили в несколько раз

Учёные из Университета Пердью разработали методику, которая может значительно ускорить оценку последствий утечек опасных химических веществ. Эта инновация особенно важна для чрезвычайных ситуаций, где каждая секунда имеет значение.
Команда под руководством доцента Нусрат Джанг представила метод быстрого скрининга летучих химических веществ. Он применим для анализа воздуха, воды и почвы в условиях экологических катастроф. Используя передовые технологии, такие как масс-спектрометрия, исследователи добились высокой точности и скорости оценки.
В США химические катастрофы происходят в среднем раз в два дня. Масштабные случаи, такие как крушение поезда в Ист-Палестайн (Огайо) в 2023 году, подчёркивают необходимость быстрого и точного анализа загрязнений. Традиционные методы, как фотоионизационные детекторы, имеют серьёзные ограничения в точности и скорости работы.
Преимущества нового подхода:
В ходе исследований было выявлено, что углеводороды составляют до 97% загрязняющих веществ в поверхностной воде. Были зафиксированы такие вещества, как бензол, стирол и ксилол, концентрации которых оцениваются в нанограммах на литр.
Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.