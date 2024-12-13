От часов до минут: оценку экологических катастроф ускорили в несколько раз

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Пердью разработали методику, которая может значительно ускорить оценку последствий утечек опасных химических веществ. Эта инновация особенно важна для чрезвычайных ситуаций, где каждая секунда имеет значение.

Фото: flickr.com by gambier20, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Розлив нефти

Новая методика

Команда под руководством доцента Нусрат Джанг представила метод быстрого скрининга летучих химических веществ. Он применим для анализа воздуха, воды и почвы в условиях экологических катастроф. Используя передовые технологии, такие как масс-спектрометрия, исследователи добились высокой точности и скорости оценки.

Причины внедрения

В США химические катастрофы происходят в среднем раз в два дня. Масштабные случаи, такие как крушение поезда в Ист-Палестайн (Огайо) в 2023 году, подчёркивают необходимость быстрого и точного анализа загрязнений. Традиционные методы, как фотоионизационные детекторы, имеют серьёзные ограничения в точности и скорости работы.

Преимущества нового подхода:

Быстрота: Новый метод позволяет сократить время на получение данных.

Точность: Спектрометрия эффективно определяет состав химических веществ, включая сложные летучие соединения.

Универсальность: Метод подходит для анализа воды, воздуха и почвы.

Ключевые данные

В ходе исследований было выявлено, что углеводороды составляют до 97% загрязняющих веществ в поверхностной воде. Были зафиксированы такие вещества, как бензол, стирол и ксилол, концентрации которых оцениваются в нанограммах на литр.

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.



Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

