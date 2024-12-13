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Фтор в водопроводе: полезен или опасен для здоровья

2:44
Наука

Вопрос о добавлении фтора в водопроводную воду всегда вызывал горячие споры. Впервые этот шаг был предпринят в 1945 году в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, для укрепления здоровья зубов у населения.

Стоматология
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стоматология

Основываясь на эпидемиологических данных, учёные обнаружили, что в регионах с природным содержанием фтора в воде около 1 промилле дети реже страдают от кариеса.

"Это полезно для защиты от кариеса", — комментирует Люси О'Мэлли, специалист по прикладному здравоохранению из Манчестерского университета в Великобритании.

Этот вывод стал основой для добавления фтора в воду в ряде стран, включая США и Великобританию. Однако как именно фтор защищает зубы с научной точки зрения?

Зубы состоят из четырёх компонентов: эмали (твёрдого внешнего слоя), дентина (основной массы зуба), пульпы (мягкой внутренней ткани) и цемента (покрытия корня, соединяющего его с челюстью).

Эмаль — первая линия защиты от кариеса.

Её основа — минерал гидроксиапатит, состоящий из кальция, фосфатов и гидроксидов. Эти элементы создают прочную структуру, которая защищает зубы от повреждений.

Однако частое употребление сахаров приводит к выделению кислот бактериями, разрушающими эмаль.

"Когда бактерии расщепляют сахар, они выделяют кислоту, которая вымывает из эмали ключевые элементы, ослабляя её", — объясняет О'Мэлли.

Со временем кислотные повреждения приводят к образованию кариеса.

Фтор помогает решить эту проблему двумя способами.

  • Во-первых, он делает эмаль более устойчивой к воздействию кислот.
  • Во-вторых, он способствует реминерализации.

На химическом уровне ионы фтора замещают гидроксид в структуре эмали, образуя более плотный минерал — фторапатит. Этот минерал лучше сопротивляется разрушению, обеспечивая повышенную защиту от кариеса.

"Фтор укрепляет эмаль и помогает лечить ранние стадии кариеса, создавая более устойчивую структуру", — отмечает доктор Александр Моррис, профессор общественного здравоохранения в области стоматологии из Бирмингемского университета.

Благодаря этому добавление фтора в воду, зубную пасту и другие средства гигиены полости рта стало стандартной практикой с 1970-х годов.

В некоторых регионах вместо фторированной воды детям предоставляют фторированные молоко, соль или ополаскиватели для полости рта.

Уточнения

Фтор (химический символ — F, устар. «флюор»; от лат. Fluorum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA) второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 9. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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