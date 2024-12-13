Радиоактивные аномалии обнаружились в ледниках Южного полушария

Ледники Южного полушария, помимо их роли в обеспечении пресной водой, оказались своеобразными "капсулами времени", хранящими информацию о радиоактивных изотопах, которые могут угрожать окружающей среде.
Последние исследования, проведённые учёными Института ядерной физики Польской академии наук, выявили аномалии в изотопах плутония на ледниках Южного полушария. Эти данные связаны с ядерными испытаниями и даже авариями космических аппаратов.
Ледники аккумулируют осадки, в том числе криоконит — тёмный осадок, содержащий органические материалы, тяжёлые металлы и радиоактивные вещества. Аномалии в концентрации изотопов плутония 238, 239 и 240Pu, обнаруженные в этих осадках, удивили учёных. Например, необычное соотношение изотопов 238Pu/239+240Pu впервые зафиксировано в криоконите ледника Эксплорадорес в Патагонии.
"Эти данные уникальны, так как они показывают связь с падением советской космической станции МАРС-96", — говорит доктор Эдита Локас, инициатор исследования.
Генератор космического аппарата содержал 238Pu, что объясняет высокую концентрацию изотопа.
Сравнительный анализ показал, что концентрация радиоактивных элементов на ледниках Северного полушария значительно выше. Это объясняется более активными ядерными испытаниями в северных широтах. Однако в Южном полушарии аномалии также могут быть связаны с испытаниями во Французской Полинезии.
Плутоний, аккумулирующийся в криоконите, представляет угрозу экосистемам, попадая в пищевые цепи. При таянии ледников загрязнённые осадки могут мигрировать в соседние районы.
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