Радиоактивные аномалии обнаружились в ледниках Южного полушария

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Ледники Южного полушария, помимо их роли в обеспечении пресной водой, оказались своеобразными "капсулами времени", хранящими информацию о радиоактивных изотопах, которые могут угрожать окружающей среде.

Фото: Store norske leksikon by Chen Zhao, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ледники Тянь-Шаня

Последние исследования, проведённые учёными Института ядерной физики Польской академии наук, выявили аномалии в изотопах плутония на ледниках Южного полушария. Эти данные связаны с ядерными испытаниями и даже авариями космических аппаратов.

Радиоактивные следы в ледниках

Ледники аккумулируют осадки, в том числе криоконит — тёмный осадок, содержащий органические материалы, тяжёлые металлы и радиоактивные вещества. Аномалии в концентрации изотопов плутония 238, 239 и 240Pu, обнаруженные в этих осадках, удивили учёных. Например, необычное соотношение изотопов 238Pu/239+240Pu впервые зафиксировано в криоконите ледника Эксплорадорес в Патагонии.

"Эти данные уникальны, так как они показывают связь с падением советской космической станции МАРС-96", — говорит доктор Эдита Локас, инициатор исследования.

Генератор космического аппарата содержал 238Pu, что объясняет высокую концентрацию изотопа.

Север и юг: что отличает их ледники?

Сравнительный анализ показал, что концентрация радиоактивных элементов на ледниках Северного полушария значительно выше. Это объясняется более активными ядерными испытаниями в северных широтах. Однако в Южном полушарии аномалии также могут быть связаны с испытаниями во Французской Полинезии.

Почему это важно?

Плутоний, аккумулирующийся в криоконите, представляет угрозу экосистемам, попадая в пищевые цепи. При таянии ледников загрязнённые осадки могут мигрировать в соседние районы.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.



Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

