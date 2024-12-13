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NASA увековечило Алжир на Марсе: чести удостоились местные парки

1:55
Наука

На Марсе появились "тёзки" трёх знаменитых национальных парков Алжира — Тассилин-Аджер, Гуфи и Джурджуры.

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Фото: Wikimedia Commons by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public domain
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Эти названия предложил алжирский физик Нуреддин Меликечи, который работает в NASA и участвует в крупнейшей марсианской миссии агентства.

"Наша планета хрупка, и это сигнал миру — мы должны беречь национальные парки, будь то в Алжире или где-либо ещё", — заявил Меликечи.

Почему именно эти парки?

Тассилин-Аджер, расположенный в Сахаре, известен своим доисторическим искусством, которому более 12 000 лет. Уникальные рисунки изображают животных, людей и даже фигуры, напоминающие "внеземных существ". Французский археолог Анри Ло называл их "великими марсианскими божествами".

"Каждый раз, когда я вижу снимки Марса, я вспоминаю Тассилин-Аджер. Теперь это взаимная ассоциация", — поделился учёный.

Гуфи — каньон на востоке Алжира, примечательный древними поселениями в скалах, отражающими невероятную стойкость человека перед лицом суровой природы.

"Гуфи напоминает нам, что, несмотря на трудности, жизнь всегда находит свой путь", — отметил Меликечи.

Джурджура, снежный горный хребет, менее похож на марсианский ландшафт, но его богатая природная среда символизирует разнообразие и красоту Земли.

Процесс выбора имён

NASA присваивает названия новым участкам Марса, разделяя их на небольшие квадранты. Меликечи предложил алжирские парки, а другие учёные — природные объекты со всего мира. В итоге комитет утвердил три названия из Алжира.

Алжирский министр культуры Зухир Баллалу назвал это событие "историческим и глобальным признанием".

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Алжи́р (араб. الجَزائِر‎, аль-Джаза́ир); официальное название — Алжи́рская Наро́дная Демократи́ческая Респу́блика, сокращённо — АНДР (араб. اَلْجُمهُورِيَّة اَلْجَزَائِرِيَّة اَلدِّيمُقرَاطِيَّة اَلشَّعبِيَّة‎, аль-Джамхури́ййа аль-Джазаири́ййа ад-Димукраты́ййа аш-Ша‘би́ййа, бербер. ⵟⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, Tagduda Tadzayrit Tamagdayt Taɣerfant) — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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