Морская жара за раз уничтожила миллионы птиц на Аляске

В 2014–2016 годах рекордная морская волна тепла в северо-восточной части Тихого океана уничтожила около четырех миллионов тонкоклювых кайр, известных как "пингвины севера". Это примерно половина популяции вида в регионе.
Волна тепла затронула воды от Калифорнии до Аляски, вызвав массовое истощение рыбы и фитопланктона — основного источника питания кайр. Одновременно возросли энергопотребности хищников, конкурирующих с птицами за пищу. За два года тысячи изможденных тушек кайр выбросило на берег.
"Мы никогда не видели такого масштабного вымирания дикой природы за современную эпоху", — заявила Хизер Реннер, ведущий автор исследования, опубликованного в Science.
Снижение численности кайр повлияло на их способность защищать яйца от хищников.
"Это долгосрочная проблема, которая ставит экосистему в новый тревожный баланс", — отмечает Реннер.
Не все виды пострадали одинаково. Толстоклювые кайры, обладающие более гибкой диетой, избежали значительного ущерба. Тем временем популяции трески и лосося также сократились, а до 7 тысяч горбатых китов погибли.
Для улучшения ситуации эксперты предлагают устранять инвазивные виды с гнездовий кайр. В долгосрочной перспективе борьба с глобальным потеплением остается ключом к выживанию.
Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.
Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski) — самый северный и крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.
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