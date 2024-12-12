Морская жара за раз уничтожила миллионы птиц на Аляске

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2014–2016 годах рекордная морская волна тепла в северо-восточной части Тихого океана уничтожила около четырех миллионов тонкоклювых кайр, известных как "пингвины севера". Это примерно половина популяции вида в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Timin Ilya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Птица гага

Эмпирическое подтверждение катастрофы

Волна тепла затронула воды от Калифорнии до Аляски, вызвав массовое истощение рыбы и фитопланктона — основного источника питания кайр. Одновременно возросли энергопотребности хищников, конкурирующих с птицами за пищу. За два года тысячи изможденных тушек кайр выбросило на берег.

"Мы никогда не видели такого масштабного вымирания дикой природы за современную эпоху", — заявила Хизер Реннер, ведущий автор исследования, опубликованного в Science.

Срыв экосистемного баланса

Снижение численности кайр повлияло на их способность защищать яйца от хищников.

"Это долгосрочная проблема, которая ставит экосистему в новый тревожный баланс", — отмечает Реннер.

Разные сценарии для разных видов

Не все виды пострадали одинаково. Толстоклювые кайры, обладающие более гибкой диетой, избежали значительного ущерба. Тем временем популяции трески и лосося также сократились, а до 7 тысяч горбатых китов погибли.

Как спасти "пингвинов севера"?

Для улучшения ситуации эксперты предлагают устранять инвазивные виды с гнездовий кайр. В долгосрочной перспективе борьба с глобальным потеплением остается ключом к выживанию.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.



Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski) — самый северный и крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.

