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На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб

1:30
Наука

Учёные предупреждают, что наше Солнце способно на разрушительные супервспышки — солнечные мегабури, энергия которых превосходит обычные вспышки в тысячи раз. Последствия таких событий могут быть катастрофическими: вывод из строя электроники, повреждение спутников и радиационные выбросы.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

Новые данные о солнечной активности

Исследование 56 тысяч звёзд, схожих с Солнцем, показало, что супервспышки могут происходить раз в столетие, а не раз в несколько тысяч лет, как считалось ранее.

"Наши результаты демонстрируют, что звёзды, подобные Солнцу, могут производить супервспышки", — поясняет Валерий Васильев, исследователь из Института Макса Планка.

Механизм супервспышек

Супервспышки возникают из-за скопления магнитных полей на поверхности звезды. Когда напряжённость этих полей достигает критического уровня, они "взрываются", создавая мощные вспышки радиации и корональные выбросы массы. Если выбросы направлены в сторону Земли, это может вызвать радио- и энергетические сбои, а также повлиять на магнитосферу планеты.

Потенциальные последствия

Эффекты супервспышки могут быть разрушительными для современной инфраструктуры: от потери связи до масштабных отключений электричества. Учёные подчеркивают важность изучения воздействия таких событий на атмосферу и технологии Земли.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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