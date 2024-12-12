Опасность под ногами: улитки могут переносить серьёзное заболевание

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Недавнее открытие биологов выявило опасность, скрывающуюся в привычных улитках: в их организме обнаружен паразит, способный вызывать менингит у человека.

Фото: Own work by Alexis Lours, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улитка

Этот паразит, известный как Angiostrongylus cantonensis, или крысиный легочный червь, может передаваться людям при употреблении в пищу немытых овощей и фруктов, загрязненных слизью инфицированных улиток.

Как происходит заражение?

Человек может заразиться, случайно проглотив личинки паразита, присутствующие в слизи улиток. Это происходит при употреблении плохо вымытых продуктов или при неосторожном обращении с улитками. После попадания в организм личинки мигрируют в мозг, вызывая воспаление оболочек головного мозга — менингит.

Симптомы заболевания

Инфицирование паразитом может привести к развитию эозинофильного менингита, сопровождающегося следующими симптомами:

Сильные головные боли

Лихорадка

Ригидность затылочных мышц

Тошнота и рвота

Неврологические расстройства

В некоторых случаях заболевание может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу.

Меры предосторожности

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется:

Тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением Избегать контакта с дикими улитками и их слизью Использовать перчатки при работе в саду или огороде Контролировать популяцию улиток на приусадебных участках

Особое внимание следует уделять детям, которые могут случайно взять в рот улитку или ее слизь.

Распространение проблемы

Проблема заражения паразитом через улиток актуальна в регионах с теплым климатом, где эти моллюски широко распространены. В некоторых странах, таких как Бразилия, случаи заражения фиксируются регулярно. В России подобные случаи редки, однако с учетом глобализации и изменения климата риск распространения паразита увеличивается.

Уточнения

Брюхоногие или гастроподы, или улитки (лат. Gastropoda, от др.-греч. γαστήρ — брюхо и πούς — нога), — самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов.



Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

